«Настоящий паразит»: гитарист Queen разругался с репортером

Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй оказался в центре скандала, произошедшего в аэропорту Брисбена. Группа Queen с вокалистом Адамом Ламбертом сейчас находится в разгаре мирового тура «Rhapsody Tour», который был запущен в поддержку фильма «Богемская рапсодия» о самом коллективе и его легендарном вокалисте Фредди Меркьюри.

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Скандал разгорелся при выходе из аэропорта Брисберна, когда музыкант вступил в конфликт с телевизионным оператором 7 канала. Мэй дружелюбно общался с молодыми фанатами, когда к нему слишком близко подошел мужчина с телекамерой. 72-летний гитарист попросил его убрать камеру, так как он мешает его общению. Оператор выполнил просьбу, однако тут же достал смартфон и стал записывать с него видео, что сильно разозлило Мэя.

«Ты думаешь, ты тут самый умный? — закричал гитарист. — Ты настоящий паразит! Просто оставь нас в покое, неужели не ясно?»

После этого Мэй отмахнулся от репортера, едва не задев его.

Такое эмоциональное поведение обычно спокойного и уравновешенного музыканта вызвало у многих удивление, а видео инцидента быстро распространилось по соцсетям. Позднее сам Брайан Мэй опубликовал в Instagram свою версию истории и объяснил, почему повел себя столь нехарактерным для себя образом.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто выразил мне слова поддержки в этот непростой для меня период, — написал Мэй. — Должен признаться, что сейчас я веду борьбу с депрессией, которая порой вызывает у меня вспышки гнева».

Гитарист подчеркнул, что он осознает, что известен своим спокойным нравом, так как уже достаточно опытен в общении с прессой.

«Уже на протяжении 50 лет я постоянно нахожусь в центре внимания телекамер и знаю, как себя вести и отвечать на откровенные провокации. Однако этот парень застал меня врасплох — он повел себя крайне бесцеремонно и грубо, — продолжил Мэй. — Когда я выезжал на автомобиле с территории аэропорта, я заметил группу совсем молодых людей в футболках с символикой Queen и альбомами группы. Они помахали мне рукой, и я не мог просто проехать мимо, потому что для меня до сих пор важно общение с поклонниками. Я вышел из машины, завел с ними беседу и начал раздавать автографы».

Музыкант рассказал, что сразу заметил оператора и дал ему какое-то время поснимать встречу с фанатами. Однако через несколько минут он «в предельно вежливой форме» попросил репортера выключить камеру и позволить прежде всего самим поклонникам пообщаться с гитаристом не под прицелом объектива.

«Он убрал через какое-то время камеру, но достал свой айфон и продолжил меня снимать, — написал Мэй. — Я разозлился и решил отгородить фанатов от него, я даже протянул к нему руку, но тут мой охранник удержал меня от этого жеста. В этот момент я осознал, что попался в ловушку. Если бы у меня был физический контакт с репортером, то он мог бы легко раздуть всю историю до небывалых масштабов и представить все так, словно я напал на несчастного журналиста».

Концерт группы Queen с вокалистом Адамом Ламбертом состоялся в Брисбене в рамках тура «Rhapsody Tour», посвященного фильму «Богемская рапсодия». Исполнитель роли Фредди Меркьюри актер Рами Малек был награжден премией «Оскар» в феврале 2019 года. Картина стала абсолютным хитом 2018 года, заработав в мировом прокате $903 млн.