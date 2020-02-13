Есть ли сын: Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста, который он сдавал, чтобы узнать, является ли отцом ребенка давней поклонники Олеси Сазыкиной. Согласно изданию «СтарХит», тест оказался отрицательным — и в связи с этим музыкант, который в этом году отпразднует свое 50-летие, намерен подать на женщину в суд за клевету.

«Этим делом займется Бутырский суд столицы. Сумма иска — миллион рублей. Андрей твердо настроен наказать Сазыкину, чтобы другим неповадно было», — заявил адвокат артиста Александр Бенхин.

Сам Григорьев-Апполонов ранее называл Сазыкину «опасной фанаткой», а также признавался, что помнит ее.

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«Я отдыхал на Бали, когда узнал о якобы внебрачном сыне. Был крайне удивлен. Лесю я помню. Она была той самой опасной фанаткой, которая преследовала нас. Я ее побаивался, просил, чтобы ее оградили от нас, — отмечал певец. — Это же надо вообразить себе, что у нее сын от меня. Лучше бы в зеркало на себя посмотрела. Это насколько надо быть невменяемой, чтобы заявить на всю страну такое!»

В свою очередь Сазыкина в студии шоу «Пусть говорят» утверждала, что шесть лет назад родила сына Германа именно от звезды «Иванушек». По ее словам, ребенок постоянно спрашивает про отца — и она старается избегать данной темы.

«Герман часто спрашивает у меня, где папа, почему не живет с нами. Не вру, что отца съели белые медведи. Говорю, что папа у него есть, и он познакомится с ним, когда станет взрослым. Но стараюсь избегать этой темы», — говорила Сазыкина.

Подробно рассказывала она и о самом знакомстве с Григорьевым-Апполоновым. Согласно женщине, произошло это еще в 1997 году. Позднее она якобы также некоторое время участвовала в организации гастролей группы, будучи тур-менеджером «Иванушек».

«Андрюха называл меня малявкой: из тур-менеджеров я была самая младшая. Это прозвище ко мне намертво приклеилось. <...> Кстати, в мои обязанности, помимо прочего, входило на гастролях читать на ночь артистам письма поклонниц», — вспоминала она.

Роман знаменитого певца и Сазыкиной — по ее словам — начался в 2000 году: «Гастроли в Сочи. Это любимый город Андрюхи, там родился, вырос. Он пригласил меня вдвоем отметить мой день рождения, мне исполнилось 20 лет. Мы сидели, долго разговаривали. Он говорит: «Давай наверх поднимемся, я тебе покажу красивый вид». Мы смотрели с высоты на город и целовались. Ночь провели вместе в его номере. Это было прекрасно».

Впоследствии, как отметила Олеся, артист начал встречать с другой девушкой — и в будущем она стала его супругой.

«У него появилась новая любовь — Марина, которую он называл Маня. Я не могла это пережить — а как же я? Говорила себе, что надо выруливать из этого замкнутого круга. Переставала общаться. Но проходило время, я скучала, страдала, и как только он звонил и звал, мчалась к нему... Как-то он сказал: «Ты меня не жди, устраивай свою личную жизнь. Если надо будет — отобью», — цитирует ее kp.ru.

При этом, согласно женщине, они продолжали иногда встречаться. И в 2013-м она родила сына — якобы от него.

«Когда я сообщила, что беременна, он сказал: «Обязательно рожай, это божий дар за твои хорошие поступки, — заявляла Сазыкина. — У ребенка есть все, о чем многие дети и не мечтают. А раз я пообещала Андрею молчать о ребенке, я это делала. Сейчас он развелся с женой, свободный человек, и можно рассказать правду».

Сам Григорьев-Апполонов при этом всячески опровергал слова своей поклонницы, говоря, что она является «аферисткой»: «Гоните эту аферистку в шею! Это все неправда, никакого внебрачного ребенка у меня нет. Я ей написал только что, она сказала, мол, вообще ни при чем».