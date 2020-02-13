От автора «Экипажа» и «Конга»: что известно о сиквеле «Аладдина»

Disney выпустит сиквел игрового ремейка мультфильма «Аладдин», в настоящее время проект находится на ранней стадии разработки, утверждает Variety. Отмечается, что сценарий ленты напишут Джон Гэйтинс и Андреа Берлофф — оба они, что примечательно, не имели никакого отношения к первой части, вышедшей весной минувшего года. Гэйтинс широко известен как автор сценария спортивной драмы «Тренер Картер», а также «Экипажа» с Дензелом Вашингтоном в главной роли (номинация на «Оскар»), при этом его последними работами стали такие картины, как «Need for Speed: Жажда скорости», «Конг: Остров черепа» и «Могучие рейнджеры», в целом не получившие восторженных отзывов от критиков. В то же время на счету Берлофф сценарии к «Башням-близнецам» Оливера Стоуна и «Голосу улиц», за который она была номинирована на премию Американской киноакадемии.

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Продюсерами сиквела, у которого пока что нет официального названия, станут Дэн Лин, Джонатан Эйрих, участвовавшие в создании первого игрового «Аладдина», а также Райан Хэлприн (ранее работал над целым рядом ЛЕГО-мультфильмов, а также американской «Тетрадью смерти», вышедшей на Netflix).

Что касается режиссера второй части «Аладдина», то эта позиция в настоящий момент остается вакантной: не исключено, что ее снова займет Гай Ричи, снимавший первый игровой ремейк. Согласно источнику, продюсеры разрабатывающейся картины хотят вернуть во франшизу Уилла Смита, Мена Массуда и Наоми Скотт, однако официальные предложения актерам планируется сделать только тогда, когда будет готов сценарий.

Ожидается, что «Аладдин-2» будет кинотеатральным релизом, а не эксклюзивом стриминг-платформы Disney+. Кроме того, источники, близкие к создателям проекта, утверждают, что продолжение игрового ремейка не будет никак связано с сиквелами оригинального мультфильма, которые вышли в 1994-м и 1996 годах и назывались «Возвращение Джафара» и «Аладдин и король разбойников» соответственно.

«Аладдин» Гая Ричи, главные роли в котором исполнили Массуд (Аладдин), Скотт (Жасмин), Смит (Джинн) и Марван Кензари (Джафар), вышел на экраны в мае 2019 года. Его сборы в США составили $355,6 млн, а суммарные — $1,051 млрд, благодаря чему игровой ремейк занял девятое место в списке самых кассовых проектов года, уступив только последней части «Мстителей», «Королю Льву», «Холодному сердцу 2», «Капитану Марвел», «Истории игрушек 4», очередным «Звездным войнам» (все это, что любопытно, диснеевские творения), а также «Человеку-пауку» с Томом Холландом и претендовавшему на «Оскар» в главной категории «Джокеру».

Оригинальный мультфильм Disney, вышедший в 1992 году, в свою очередь, выручил по миру чуть более $0,5 млрд — не менее мощный результат, если делать скидку на время и то, что это анимация.

В ходе создания игрового ремейка, который уже после премьеры получил достаточно средние отзывы, проект несколько раз встревал в скандалы разной степени резонансности. Самый громкий из них был, пожалуй, связан с входившими в каст статистами — общественность возмутил тот факт, что вместо съемок настоящих арабов причастные к ленте просто гримировали белых актеров массовки, делая их лица смуглыми. Как позднее поясняли в Disney, на подобный шаг продюсеры фильма пошли по «соображениям безопасности и контроля» — некоторых актеров отбирали по «специальным навыкам» (в частности, каскадеров и дрессировщиков). Представители студии также заверили, что более 400 исполнителей ролей второго плана в ремейке были актерами индийского, ближневосточного, африканского, средиземноморского и азиатского происхождений.

Добавим, что недавно исполнитель главной роли в «Аладдине» Массуд пожаловался на отсутствие работы в кино после съемок в игровом ремейке Disney. По словам актера, после картины Гая Ричи у него «не было ни одного прослушивания».

«Я немного устал от этого. Хочу, чтобы люди знали, что, когда вы делаете что-то вроде «Аладдина», это не всегда признание и слава, — сказал он. — Я знаю, что были те, кто говорил: «Он заработал миллионы, ему поступают предложения от других режиссеров». Но это не так. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел «Аладдин».

Подробнее об «Аладдине» Гая Ричи читайте в рецензии критика «Газеты.Ru» Павла Воронкова.