Из аудиокниги в сериал: автор «Холопа» взялся за «Пост» Глуховского

Режиссер фильмов «Холоп» и «Текст» Клим Шипенко заключил контракт с компанией Yellow, Black and White, сообщает газета «Коммерсантъ». В течение трех лет режиссер будет снимать эксклюзивные кино и сериалы. В отличие от США, подобная практика для России в новинку: на Западе крупные студии чаще стремятся заполучить кинематографистов на долговременное сотрудничество.

Стоимость контракта Шипенко с YBW оценивается приблизительно в $400–700 тыс. в год в зависимости от степени участия в проектах, отмечает издание со ссылкой на источник.

Как уточнил генпродюсер студии Эдуард Илоян, помимо фиксированной суммы постановщику полагается дополнительная компенсация в случае успеха фильмов в прокате.

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В рамках трехгодичного сотрудничества Шипенко выпустит три полнометражные картины, одна из которых — комедия, а также два сериала для площадки Start. Еще один полнометражный фильм будет выполнен в жанре исторического триллера и расскажет о последних днях жизни Сергея Есенина. Его выход запланирован на декабрь этого года.

Одной из ожидаемых работ также станет проект по аудиосериалу Дмитрия Глуховского «Пост», который будет состоять из восьми эпизодов. По сюжету Россия распалась на части в результате глобального катаклизма, и теперь жители вынуждены жить в городе-крепости.

Примечательно, что ранее Шипенко уже сотрудничал с писателем, когда в 2019 году выпустил фильм «Текст» по его одноименному роману-бестселлеру. Для него Глуховский сам адаптировал книгу в сценарий.

Сборы «Текста» показали отличный результат, заработав 380 млн рублей при бюджете 75 млн. Фильм завоевал гран-при премии «Золотой орел». Исполнитель главной роли Александр Петров в свою очередь получил приз за лучшую мужскую роль, а Ивана Янковского назвали лучшим актером второго плана. Также лента победила в номинации «Лучший монтаж».

Результатом сотрудничества Шипенко и YBW также являются фильмы «Любит не любит» и «Холоп». Последний неожиданно для создателей стал самым кассовым в истории России, опередив по сборам спортивную драму «Движение вверх». Кроме того, картина заработала грандиозные 3 млрд рублей при бюджете 160 млн (60 из них выделил Фонд кино).

Генеральный продюсер YBW Денис Жалинский в разговоре с ТАСС не исключил, что студия в будущем заключит контракт с другими отечественными режиссерами.

«У нас нет цели такой подписывать всех подряд на эксклюзив. Постараемся договариваться с теми людьми, которые подходят нам по духу, про которых мы считаем, что совместное сотрудничество принесет им и нам выгоду, будет новый хороший проект. Таким режиссером был Клим, такие режиссеры у нас есть еще, — отметил он. — С классными профессионалами это совершенно нерискованно».

В прошлом году принадлежащий YBW онлайн-кинотеатр Start подписал двухлетний контракт с Константином Богомоловым, в рамках которого планируется пять новых проектов. Одним из них стал сериал «Содержанки»: первый из сезонов срежиссировал сам Богомолов, съемками второго занималась Дарья Жук («Хрусталь»). Второй работой для видеосервиса станет шоу о поимке «ангарского маньяка» «Хороший человек».