«Путин — второй»: праймериз в США глазами героев спин-оффа «Розанны»

Создатели сериала «Коннеры», спин-оффа ситкома телеканала ABC «Розанна», закрытого после расистской шутки его создательницы, выпустили в прямом эфире эпизод о демократических праймериз в Нью-Гэмпшире, на которых победил Берни Сандерс.

Длительность серии, которая получила название «Живьем из Лэнфорда», составила тридцать минут, на протяжении которых один из персонажей шоу, Марк Коннер-Хили, смотрел прямой эфир ABC, посвященный праймериз, отпуская комментарии в духе: «Все кандидаты очень-очень плохи. Если вы проголосуете, вы можете гордиться тем, что помогли избрать кого-то, кто просто плох».

Однако несмотря на недовольство телесемейства ходом выборов, критики обратили внимание на неясную позицию героев сериала относительно действующей администрации, а также отсутствие ясно выраженного мнения о необходимости перемен.

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Один из создателей «Коннеров» Брюс Хелфорд признался, что уговорить актеров выйти в прямом эфире с реальной аудиторией за кадром было непростой задачей и многие из них в штыки восприняли такую идею, однако съемки прошли удачно и в конце телезрителям показали съемочную группу и аудиторию в студии.

После того, как эпизод увидели зрители восточного побережья США, съемочная группа повторила прямое включение для жителей западного побережья, с учетом новых данных о голосовании. Так, после объявления ведущим политическим аналитиком ABC Джорджем Стефанопулосом о победе Берни Сандерса в первых официальных праймериз 2020 года Марк Коннер-Хили прокомментировал победную речь представителя Демократической партии словами: «Они говорят, что Берни победил, но могли вмешаться русские хакеры — Путин второй».

Однако большая часть событий и реплик эпизода остались неизменными для всех зрителей.

Один из любимых сериалов президента США Дональда Трампа «Розанна» выходил на американском телевидении с 1988 по 1996 годы. В 2017 году стало известно, что Netflix и ABC достигли соглашения с создательницей шоу Розанной Барр, а также двумя звездами оригинального состава Джоном Гудманом и Сарой Гилберт о запуске еще восьми эпизодов.

Перезапуск шоу показал отличные рейтинги и через три дня после выхода в эфир первого эпизода руководство ABC заключило контракт на следующий сезон, однако шоу было закрыто из-за скандала вокруг расистских комментариев в адрес экс-советницы президента США Барака Обамы Валери Джарретт в Twitter создательницы сериала. После серии переговоров с исполнительным продюсером «Розанны» телеканал принял решение не отказываться от проекта целиком и объявил о съемках спин-оффа «Коннеры». Руководство ABC подчеркивало, что Барр не будет участвовать в создании шоу ни в творческом, ни в финансовом отношении.

Несмотря на это, за Барр сохранили авторские права на созданного ей персонажа.

«Я пошла на соглашение с телеканалом, чтобы сохранить работу команде и актерам шоу, и желаю успеха всем, кто примет участие в спин-оффе», — заявила она.

О подобных действиях телеканала высказался в своих социальных сетях и президент США Дональд Трамп.

«Боб Айгер (глава компании The Walt Disney. — «Газета.Ru») позвонил Валери Джарретт, чтобы сообщить ей, что «ABC не терпит комментариев и подобных тем», которые сделала Розанна Барр. Боже, он никогда не звонил президенту Дональду Трампу, чтобы извиниться за ужасные заявления и высказывания обо мне на ABC. Может, я просто пропустил звонки?» — написал он в своем Twitter.

Сам Айгер высказался о произошедшем, кратко выразив уверенность в том, что компания сделала «единственно верное» решение.