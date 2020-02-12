«Лед 2», Гай Ричи, Николас Кейдж и другие премьеры недели

«Джентльмены» («The Gentlmen»), Гай Ричи

Самой ожидаемой в России премьерой грядущих выходных станет новый фильм одного из самых любимых отечественными зрителями режиссеров Гая Ричи «Джентльмены». Вернувшись после экранизации диснеевской классики для детей к родному жанру авантюрной комедии о дюжих парнях, прославившийся в девяностые постановщик представил зрителям историю наркобарона, чьей сделке по продаже бизнеса миллиардерам из Оклахомы решила помешать группа неизвестных. Главные роли в фильме сыграли Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и другие.

«Лед 2», Жора Крыжовников

Главной российской премьерой станет выход на экраны сиквела одного из хитов проката последних лед «Лед 2» от режиссера Жоры Крыжовникова. В новой части истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше главным героям придется вместе встретиться лицом к лицу с проблемами, которые поставят на грань распада их семью.

В российский прокат выходит фильм Джея Роуча «Скандал», отметившийся на прошедшей церемонии вручения наград «Оскар» победой в категории «лучший грим и прически». В центре сюжета нового фильма с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в главных ролях — обвинения со стороны сотрудниц телеканала Fox в адрес генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Шарлиз Терон, сыгравшая журналистку Мегин Келли, не только выступила в качестве продюсера картины, но также заработала номинацию на премию киноакадемии за свою роль.

«Цвет из иных миров» («Color Out of Space»), Ричард Стэнли

После успеха киноманского хоррора «Мэнди», где сыграл король современных фильмов «категории Б» Николас Кейдж, продюсеры проекта решили закрепить достигнутое научно-фантастическим триллером «Цвет из иных миров». В качестве постановщика был приглашен автор подпольных хитов 1990-х «Железо» и «Дьявол песков» Ричард Стэнли, а музыку написал саксофонист Колин Стетсон, известный по работе с Томом Уэйтсом, Arcade Fire и Энтони Брэкстоном. В основу фильма лег переосмысленный сюжет классика жанра ужасов Говарда Лавкрафта, а сам Кейдж вновь предстал в трейлере проекта в неоновом образе шизофренического мстителя.

«Эксперимент: «За стеклом» («Funhouse »), Джейсон Уилльям Ли

Героями нового хоррора режиссера Джейсона Уилльяма Ли «Эксперимент «За стеклом» стали восемь звезд интернета, которые дали согласие на участие в интерактивном онлайн-шоу. Однако чем дальше заходит игра, тем явственнее становится, что их используют в рамках хитрого эксперимента, а организатор придумывает все более опасные задания на потеху зрителям.

«Только ты» («Only You »), Гарри Вутлифф

После премьеры на Лондонском кинофестивале фильм режиссера Гарри Вутлиффа «Только ты» завоевал несколько наград и положительные отзывы прессы, а также заработал 100% свежий рейтинг на сайте-агрегаторе Rotten tomatoes. Сюжет мелодрамы, которая начинается в новогоднюю ночь из-за спора о такси между двумя незнакомцами, покажет как главным героям придется столкнуться с ударами судьбы и крушением своих надежд, чтобы вместе постараться сохранить любовь.

«Волшебный лес» («Dyrene i Hakkebakkeskogen»), Расмус А. Сивертсен

Одной из двух анимационных премьер грядущих выходных станет норвежский мультфильм «Волшебный лес» о мышонке Мортене, который вместе со своими друзьями вел беззаботный образ жизни в волшебном лесу до появления Лиса Марвина, который решил выловить и съесть всех лесных мышей. Чтобы предотвратить катастрофу, Мортен предлагает принять закон, который бы запретил животным есть друг друга.

»Жан-Поль Готье, с любовью» («Jean Paul Gaultier: Freak and Chic»), Ян Леноре

Легендарный модельер Жан-Поль Готье лично предстал в качестве главного героя и рассказчика в документальном фильме о себе «Жан-Поль Готье, с любовью», в котором он вместе с Марион Котийяр, Катрин Денев, Мадонны и других своих звездных клиентов рассказал о зарождении своей империи и создании бренда на фоне проекта «Fashion Freak Show».

«Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант» («Kaptein Sabeltann og den magiske diamant»), Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен

Второй премьерой для детей на этой неделе станет еще один норвежский мультфильм «Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант». Зрителей ожидают пиратские приключения, несметные сокровища, а также волшебство и юношеский задор, которые помогут героям мультфильма спастись от злодеев.