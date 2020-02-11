«Человек-невидимка», «Пила: Спираль» и другие трейлеры недели

«Пила: Спираль» («Spiral: From the Book of Saw»), Даррен Линн Боусман. Премьера в России — 14 мая

На Youtube-канале студии Lionsgate опубликован первый трейлер перезапуска хоррор-франшизы «Пила». Роли главных героев, расследующих серию жестоких убийств, исполнили Крис Рок, Сэмюэл Л. Джексон и Макс Мингелл. Созданием фильма занимались продюсеры Марк Бург и Орен Коулс, которые работали над оригинальной «Пилой», а режиссерское кресло занял Даррен Линн Боусман, снявший вторую, третью и четвертую части франшизы.

«Человек-невидимка» («The Invisible Man»), Ли Уоннелл. Премьера в России — 5 марта

Во втором трейлере ремейка фильма «Человек-невидимка» героиня Элизабет Мосс пытается сбежать из дома, чтобы спастись от психологического садизма ее мужа-ученого. Потеряв жену, он совершает (или инсценирует) суицид, и у женщины развивается ярко выраженная мания преследования. В экранизации романа Герберта Уэллса также снялись Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Харриет Дайер и другие. Подробнее о новом «Человеке-невидимке» режиссер Ли Уоннелл (к слову, создатель «Пилы») рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Чернобыль: Бездна», Данила Козловский. Премьера в России — 8 октября

Студия Central Partnership опубликовала на YouTube первый тизерный трейлер отечественной ленты «Чернобыль: Бездна». По информации авторов проекта, это масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и людях, которые предотвратили глобальную катастрофу. Главного героя ленты — пожарного Алексея — сыграл сам Козловский. Пользователи сети, впечатленные прошлогодним мини-сериалом «Чернобыль», обвинили режиссера в плагиате и выразили желание вместо предстоящего фильма пересмотреть хит от HBO.

«Неизбранные дороги» («The Roads Not Taken»), Салли Поттер. Премьера в России — 23 апреля

В сети появился официальный трейлер драмы «Неизбранные дороги», премьера которой состоится на Берлинском кинофестивале в конце февраля. Новый фильм англичанки Салли Поттер рассказывает о переломном дне в жизни Лео (Хавьер Бардем) и его дочери Молли (Эль Фаннинг). Также в ленте снялись Сальма Хайек, Бранка Катич, Дмитрий Андреас, Милена Чарнтке и Лора Линни.

«Опасный элемент» («Radioactive»), Маржан Сатрапи. Премьера в России — 23 апреля

Биографический фильм о жизни ученых Марии и Пьера Кюри «Опасный элемент», первый трейлер которого вышел 4 февраля, прошлой осенью был показан на кинофестивале в Торонто. В байопике рассказывается о научной деятельности и отношениях знаменитых супругов: в декабре 1898 года они открыли радий, а затем ввели в науку термин «радиоактивность». Главные роли в фильме сыграли Розамунд Пайк и Сэм Райли.

«Миньоны: Грювитация» («Minions: The Rise of Gru»), Кайл Балда, Брэд Эблесон, Джонатан дель Валь. Премьера в России — 2 июля

Мультфильм «Миньоны: Грювитация» от студии Universal обзавелся первым трейлером, в котором Грю предстает ребенком. Новая лента от Illumination Animation является приквелом мультфильмов серии «Гадкий я» и сиквелом первого сольника о миньонах, вышедшего в 2015-м. Действие мультика происходит в 1970-х, когда малыш Грю уже имел планы присоединиться к группе суперзлодеев. Позврослевшего главного героя, как всегда, озвучивает Стив Карелл.

«Все радостные места» («All the Bright Places»), Бретт Хейли

Первый трейлер мелодрамы «Все радостные места» Бретта Хейли опубликован на YouTube-канале Netflix. Фильм, основанный на одноименном романе Дженнифер Нивен, рассказывает историю влюбленных Вайолет (Эль Фаннинг) и Теодора (Джастис Смит). Молодые люди помогают друг другу справиться с тревожащими их воспоминаниями — у девушки это смерть сестры, а у парня — буллинг в школе и мысли о самоубийстве. Премьера фильма состоится 28 февраля на Netflix.