«Пожар и крики»: полиция отпустила Толоконникову из Pussy Riot

Надежда Толоконникова и 12 человек из съемочной группы были отпущены из 16-го отдела полиции Василеостровского района без составления протокола и выдвижения каких-либо обвинений. Как сообщает «Фонтанка», в УВД участники съемок провели три часа, у них переписали личные данные. В ходе оформления Толоконникова и ее операторы сделали серию фотографий в полицейском участке.

Сотрудники полиции сообщили активистам две версии задержания: сообщение от некоего обеспокоенного гражданина об «утечке угарного газа» на месте съемок и «сообщение о пожаре и криках о помощи».

Ранее представитель панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов в своем твиттере сообщил, что полицейские «ворвались в художественную студию, где проводилась фотосессия» с участием Толоконниковой. Также, по его словам, силовики якобы заявили съемочной группе о «незаконном нахождении» в студии.

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«Зашли и сказали, что мы задержаны, нам нужно в отдел. Якобы потому, что проводили съемку в помещении без оснований. Нас 13 человек, мы находимся в 16-м отделе, пока статус непонятен – ждем адвоката», – заявляла сама Толоконникова.

По ее словам, она «ощущала» внимание правоохранительных органов весь день и якобы заметила возле своей съемной квартиры сотрудников центра «Э».

«Они абсолютно не скрывались, говорили по рации, когда мы выходили из дома. Это было часа в три. Была наружная слежка за нами, поэтому мое скромное предположение: любые съемки с моим участием на территории Питера запрещены», – отметила Толоконникова.

Надежда Толоконникова и ее команда снимали клип на песню «Бесит», ее релиз должен состояться в конце февраля. На съемки было потрачено порядка $15 тысяч.

На студии «Ленфильм» заявили, что покинуть съемочную площадку группе Pussy Riot пришлось из-за неполадок с электросетью. Инженеры и электрики до сих пор не могут ее найти, сообщала вечером 9 февраля «Фонтанке» директор петербургской киностудии Инесса Юрченко.

Авария произошла вскоре после появления в студии полицейских, которые «зачитали участникам съемок выдержку из федерального закона о запрете пропаганды экстремизма». После этого выключилось электричество.

Деньги за съемки съемочной группе должны возместить, добавила директор «Ленфильма». В ГУ МВД в свою очередь добавили, что нарушений общественного порядка на «Ленфильме» зафиксировано не было.

Надежда Толоконникова — одна из участниц скандальной группы Pussy Riot и арт-группы «Война». В июле 2018 года финальный матч чемпионата мира по футболу на «Лужниках» был прерван из-за появления на поле по ходу второго тайма неизвестных людей в парадной полицейской форме. На газоне оказались три женщины и один мужчина.

«Сотрудники полиции» добежали до центра поля, стюарды ФИФА справились с ними не сразу. Одной из девушек даже удалось «дать пять» нападающему французской команды Килиану Мбаппе. Вскоре ответственность взяли на себя участники группы Pussy Riot, которые выложили у себя на странице в фейсбуке соответствующее заявление.

В социальной сети группа отметила, что акция была посвящена одиннадцатилетию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова, создавшего образы небесного Милиционера, который «высится как пример государственности», и земного Милиционера, который «делает всем больно», а также опубликовала список требований к властям. Вскоре на всех завели административные дела.

В том же месяце Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить компенсацию морального ущерба участницам группы Pussy Riot, которые провели так называемый «панк-молебен» в Храме Христа Спасителя. ЕСПЧ признал, что в ходе уголовного разбирательства было нарушено право заявительниц на гуманное обращение, личную неприкосновенность и справедливый суд. Согласно решению суда, Мария Алехина и Надежда Толоконникова должны получить компенсацию по €16 тыс. Екатерина Самуцевич получит €5 тыс. Также РФ должна покрыть участницам группы судебные издержки в размере почти €11,8 тыс.