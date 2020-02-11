Замкнуло провода: как Пугачеву эвакуировали с фильма «Лед 2»

Светская премьера сиквела одного из хитов российского проката последних лет «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова, которую посетили певицы Алла Пугачева и Светлана Лобода, а также режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, актер Александр Петров и многие другие, была сорвана из-за пожара в здании кинотеатра «Октябрь».

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«В одном из залов на первом этаже кинотеатра «Октябрь» произошло короткое замыкание на площади 0,2 кв. м. По уточненным данным, эвакуированы 2,5 тыс. человек», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

Зрителей попросили покинуть кинозалы уже после того, как прошло больше половины фильма.

«Во время показа фильма вдруг завыла сирена, по громкой связи сказали: «Срочно всем покинуть зал». Организовано все было хорошо, работники киноцентра — молодцы, что быстро людей вывели. Правда, была небольшая толкучка у гардероба, но все вели себя достойно», — рассказал режиссер Алексей Учитель.

Некоторые звезды сначала не поняли, что сигнал о пожаре не является частью фильма.

«Мы сидели в зале, прошло две трети фильма, и на шикарном ремиксе или кавере песни Пугачевой вдруг заговорил какой-то голос: «Всем направляться на выход, чрезвычайная ситуация». Я сначала подумал, что это какой-то художественный ход, но потом, когда уже никто не попадал в ноты и ритм, понял, что это не режиссерский ход. Я встал, и зал тоже начал подниматься», — сказал актер и телеведущий Иван Распопов.

О произошедшем ЧП зрителям фильма сообщили по громкой связи во время одной из сцен ближе к финалу картины. Объявления о пожарной тревоге прозвучали во всех залах киноцентра на моменте, когда героиня в исполнении Марии Ароновой начала исполнять хит Аллы Пугачевой «Озеро надежды».

«Объявление прозвучало как раз во время песни Аллы Пугачевой, и я никак не могла понять, что это за звуки. Все очень быстро собрались и достаточно организованно вышли. Но вскоре стало понятно, что ничего серьезного», — рассказала телеведущая Тина Канделаки радио сайта kp.ru.

Отмечается, что сперва аудитория не придала большого значения объявлениям о пожаре, однако после остановки фильма поняли серьезность ситуации.

В главном зале «Октября» к этому моменту находились около 2500 человек, многие знаменитости пришли на показ вместе со своими детьми. Несмотря на большое число зрителей, собравшиеся смогли организованно и спокойно пройти к выходам, избежав давки.

Тем не менее, рядом с гардеробами возникла небольшая давка, в результате которой один из гардеробов взяли штурмом, а второй, по словам сотрудника кинотеатра, сломали.

Во избежание распространения слухов с неверной информацией о причине произошедшего, пресс-служба сети кинотеатров «Каро» распространила пресс-релиз о произошедшем ЧП.

«Вечером 10 февраля в киноцентре «Октябрь» во время премьеры фильма «Лед 2» в результате замыкания проводки произошло небольшое задымление в кассовой зоне без последующего возгорания. Сработала пожарная сигнализация. Гости киноцентра были оперативно эвакуированы из здания, в результате инцидента никто не пострадал. С завтрашнего утра киноцентр возобновит работу в обычном режиме», — говорилось в тексте официального сообщения.

В связи с произошедшим также было временно ограничено движение по одной полосе улицы Новый Арбат в сторону области. Движение было восстановлено после отъезда оперативных служб около полуночи.