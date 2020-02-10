«Шахтерам легче?»: Лободу раскритиковали за жалобу на работу

Подписчики заслуженной артистки Украины Светланы Лободы раскритиковали ее за жалобу на напряженный рабочий график и стертые от интенсивных танцев ноги. Певица опубликовала в Instagram фотографию лопнувшей мозоли на стопе, а также описала хронологию своих выступлений и перемещений по миру за последние несколько дней.

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«Полетела в Мексику на три дня забрать деток. Вернувшись после 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8.00, примерка костюмов — и снова репетиция. Пять часов отзанимались, и вот уже генпрогон, макияж, прическа, выступление», — перечислила Лобода.

Она добавила, что в день выступления вернулась домой поздно ночью, легла на теплый пол в ванной и пролежала там два часа. По словам певицы, она настолько обессилела, что, лежа на полу, не могла поднять руки и ноги.

«Вам еще кажется профессия артиста привлекательно-легкой?» — спросила Лобода, но не дождалась поддержки от большей части подписчиков.

Они начали жестко критиковать ее за жалобы, отмечая, что за многомиллионную зарплату можно потерпеть и не такое. По мнению фолловеров звезды, лучше иметь мозоли и не высыпаться за большие гонорары, чем пахать на трех работах, чтобы получить копейки и прокормить семью.

«А любая другая профессия привлекательно легкая за меньшие деньги?» — написала одна из пользовательниц. За сутки ее комментарий собрал почти 3 тыс. лайков.

Подписчики Лободы подчеркнули, что ее напряженный график и мозоли от танцев на сцене нельзя сравнивать с условиями работы спасателей, шахтеров и строителей.

«Ой, бедненькая! А вы знаете, как люди пашут за копейки?», «Спроси у грузчика или продавца», «Шахтерам и спасателям покажите вашу мозоль, они оценят», «Петь — не мешки ворочать», «На стройке не работали, там мозоли побольше», «А вы думаете, профессия шахтера легче?»,

«Уровень заработка денег выше, чем у 100 шахтеров, которые сутками напролет работают», — возмутились пользователи.

Многие комментаторы при этом отметили, что при полной отдаче своей работе такие последствия нормальны.

«Так бывает всегда, если нашел человек свое призвание и отдается ему без остатка!», «Ну, это только такие профессионалы, как вы, так работают. Остальные с легкостью выходят на сцену, два притопа, три прихлопа. И на этом все», — написали они.

Также людей возмутила публикация в аккаунте артистки непрезентабельной фотографии стопы с раной.

«Зачем это выставлять? Я вот открыла Instagram во время еды и, как минимум, неприятно смотреть на ваши лопнувшие мозоли», «А зачем нам видеть вашу пятку?», «Светик, зачем превращать блог в Волочковский? Шок-фото — это ее территория», «Можно было об этом написать... Но фото зачем? Не нравится быть артистом — идите работать»,

«Такие фото — перебор», «Зачем это показывать? Кому нужны твои мозоли?» — недоумевали подписчики.

Наиболее преданные поклонники звезды похвалили ее за качественную работу и пожелали скорейшего выздоровления.

«Ты трудяга на все 100%», «Жестко. Видно и так что работаете на износ. Берегите себя», «Это адский труд», «Настоящая работяга и профессионал своего дела! Вот с какого артиста нужно брать пример всем звездам», — написали фанаты Лободы.

На минувших выходных Лобода участвовала в концерте Big Love Show, который проходил в нескольких российских городах. Также на этом мероприятии выступали Дима Билан, Макс Барских, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Zivert, Niletto, Елка, Тимати и многие другие звезды. Видео номера украинской певицы завоевало популярность в соцсетях благодаря открытому блестящему купальнику звезды и активным танцам.