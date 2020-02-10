Бывшая Джокера, «Оскар» и Егор Крид: что смотрят россияне

На первом месте рейтинга российского проката за 6-9 февраля финишировала главная премьера минувшей недели — блокбастер «Хищные птицы»: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэном Макгрегором. Основанная на комиксах DC лента режиссера Кэти Янь стартовала в России с 229 млн рублей. Несмотря на ощутимое преимущество фильма о приключениях экс-подружки Джокера над конкурентами, аналитики ожидали от него на 100 млн рублей больше собранной суммы.

За несколько дней до «Оскара» зрители также массово интересовались главным фаворитом кинопремии — военной драмой Сэма Мендеса «1917». На второй неделе проката в России невероятно красивый фильм о важнейшей миссии двух солдат выручил 62 млн рублей в 735 кинотеатрах. Несмотря на высокие ожидания от «1917» на «Оскаре» («Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию церемонии), главная награда неожиданно досталась южнокорейским «Паразитам». Снятый с иллюзией единого кадра фильм Сэма Мендеса, как и ожидалось, одержал победу в технических номинациях – «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук». Подробнее о фильме — в рецензии «Газеты.Ru».

Комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом остановился на третьем месте рейтинга. В ходе третьих российских киновыходных фильм о воссоединении отставных полицейских заработал 53,5 млн рублей.

На прошлой неделе комедия «Холоп» Клима Шипенко перешагнула порог в 3 млрд рублей, став самым кассовым фильмом страны (до этого рекорд принадлежал «Движению вверх» с 2,944 млрд рублей). Стартовавшая 25 декабря лента с Милошем Биковичем в главной роли продолжает оставаться в первой пятерке лидеров проката. В этот раз фильм о перевоспитании молодого мажора собрал 50,3 млн рублей.

Пятое место занял еще один участник борьбы за победу в главной номинации «Оскара» — «Маленькие женщины» Греты Гервиг. За последний уикенд перед вручением премии лента с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон, Флоренс Пью и Элайзой Сканлен заработала 43,8 млн рублей. Участвуя в пяти номинациях на «Оскар», экранизация романа Луизы Мэй Олкотт одержала победу в одной — «Лучшие костюмы». Подробнее о фильме можно почитать здесь.

Семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена в премьерные российские выходные расположилась на шестой позиции рейтинга. Лента о команде пожарных, которые спасли из огня троих маленьких детей и были вынуждены на время стать их няньками, открыла свою кассу с 34,7 млн рублей.

Фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома», продюсером которого является Сарик Андреасян, во второй уикенд проката выручил 32,3 млн рублей.

Единственный мультфильм в этом списке — «Камуфляж и шпионаж» студии Blue Sky — в ходе пятого российского уикенда заработал 16,1 млн рублей.

Романтическая комедия «Марафон желаний» об изменениях мировоззрения мастера по маникюру Маши объединила в себе многих хайповых актеров и блогеров страны: в фильме снялись Мария Миногарова, Александр Гудков, Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Яна Троянова и другие. На третьих выходных в российском прокате режиссерский дебют актрисы Даши Чаруши собрал 14,3 млн рублей.

Наконец, последнее место в топ-10 самых кассовых фильмов уикенда за собой застолбила комедия «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом в роли робота. На четвертых выходных проката фильм Марюса Вайсберга по сценарию Жоры Крыжовникова заработал 10 млн рублей.