«Никому не говорил»: композитор Сергей Слонимский умер от рака

Один из главных композиторов страны Сергей Слонимский ушел из жизни 9 февраля в Санкт-Петербурге после долгой борьбы с онкологическими заболеваниями. О смерти 87-летнего автора песни к фильму «Республика ШКИД» рассказал ответственный секретарь Союза композиторов Борис Березовский.

«С 2014 года Сергей Михайлович тяжело болел — у него диагностировали сразу два вида рака — почек и предстательной железы.

И до последнего о его диагнозах не знал никто, кроме меня. Да и я узнал, можно сказать, случайно — когда выбивал ему квоту на операцию. Он никому не говорил — ни родным, ни коллегам», — приводит слова Березовского сайт kp.ru.

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Он рассказал, что совсем недавно народный артист России перенес операцию в НИИ травматологии и ортопедии, которая спровоцировала серьезные осложнения. В результате хирургического вмешательства у мужчины начались сильные боли и ухудшилась работа легких. По словам Березовского, его коллега отличался поразительной силой духа и позитивным настроем.

«Мы общались накануне его отправки в больницу и после несколько раз созванивались, — рассказал представитель Союза композиторов. — Он просто невероятно держался. Ни одной жалобы я от него не слышал за все это время».

Также Березовский отметил, что, несмотря на почтенный возраст, Слонимский продолжал работать. В последнее время он уже не мог писать музыку и посвящал себя преподавательской деятельности в Петербургской консерватории на отделении специальной композиции и импровизации. По воспоминаниям собеседника портала, композитор не раз называл свое главное желание — «чтобы его музыку не забывали».

«И могу поручиться, что именно так и будет — пока живы мы, те, кто знает, какой великий это был человек, его музыка будет звучать в Союзе композиторов», — подчеркнул Березовский.

Комментируя трагедию, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Слонимского одним из самых известных и талантливых композиторов. Он выразил соболезнования семье мэтра и отметил его выдающийся вклад в культуру страны и Северной столицы в частности.

«Для нашего города его имя значило очень много, — говорится в сообщении губернатора на сайте петербургского правительства. — Во многом он определял музыкальную жизнь нашего города и России всех последних десятилетий. Продолжатель лучших традиций русской классической школы, он создал произведения, которые широко исполняются во многих известных театрах и концертных залах мира».

Глава Санкт-Петербурга добавил, что Слонимский воспитал целую плеяду талантливых учеников, которые достойно продолжают его дело.

«Глубоко интеллигентный, бесконечно преданный родному городу — таким мы его знали. Память о Сергее Михайловиче Слонимском — настоящем ленинградце-петербуржце — навсегда сохранится в наших сердцах», — заключил Беглов.

Композитор является автором 34 симфоний, восьми опер, трех балетов и десятков песен к фильмам и спектаклям. Одной из его самых известных композиций является песня «У кошки четыре ноги» из «Республики ШКИД».

Похороны мэтра состоятся 13 февраля на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, а прощание, вероятнее всего, состоится в Союзе композиторов. По словам Березовского, коллеги Слонимского будут добиваться установки посвященной ему мемориальной таблички на фасаде здания учреждения.