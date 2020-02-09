Щедрый автор: томская школьница экранизирует Кинга за $1

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате» за $1, пишет РИА «Томск». Девушка планирует снять короткометражный фильм и представить его на международном фестивале Dollar Baby Russia осенью 2020 года в Краснодаре.

«Хотим немного изменить концовку, сделаем ее более оптимистичной, чтобы не было такого тяжелого остатка, который остается после прочтения рассказа», — поделилась Костырина.

Издание отмечает, что молодая постановщица уже является автором нескольких короткометражек. Новый проект она снимает при поддержке киноклуба «Сибирские мастерские». Согласно контракту, хронометраж ленты составит не больше 40 минут. По словам Костыриной, киноклуб, в котором она начинала как актриса, сейчас ищет претенденток на главную женскую роль и ведет переговоры с одним известным актером. Его имя пока не раскрывается.

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Отмечается, что школьница получила согласие на экранизацию уже через сутки после подачи заявки.

«Обычно они [организаторы фестиваля] больше месяца отвечают, а тут мы удачно попали: воскресенье — рабочий день в Америке. И письмо никуда не пропало, не попало в спам. Тут удача определенная и еще, наверное, экзотика — что и в Сибири тоже кино снимают», — рассказал руководитель киноклуба Роман Дваладзе.

Право на экранизацию Костырина получила благодаря программе Dollar Baby, в рамках которой Стивен Кинг всего за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами.

На данный момент известны как минимум три экранизации произведений Кинга россиянами: «Пляж» Марины Ивановой, «Сошедшие с рельсов» Анны Шапиро и «Пустите детей» Александра Домогарова-младшего. Кроме того, были подписаны еще два договора со студентами из Уфы и Новороссийска, но эти фильмы по разным причинам снять не удалось.

На официальном сайте Кинга представлены 25 рассказов, доступных для экранизации. Среди них — «Взаперти», «Последняя перекладина», «Мужчина, который любил цветы» и «Женщина в палате».

Первым фильмом, снятым по произведению Стивена Кинга в рамках Dollar Baby, была короткометражка Джеффа Скиро в 1982 году. Год спустя вышла работа на тот момент 20-летнего Фрэнка Дарабонта «Женщина в палате». Сам Кинг признавался, что ему очень понравился фильм режиссера. В дальнейшем Дарабонт снял еще несколько лент, но уже полнометражных — «Побег из Шоушенка», «Зеленую милю» и «Мглу». «Побег из Шоушенка», в частности, имел семь номинаций на «Оскар».

За время существования проекта было снято более 200 картин. Одним из важных пунктов договора является некоммерческий характер фильмов. Найти их в открытом доступе нельзя, поскольку они изначально предназначены для фестивального показа, а не для проката в кинотеатрах или публикации в интернете.