«Пять часов без воды»: актеров из России не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну шестерых российских артистов, которые ехали туда со спектаклем «Идеальный свидетель». В сообщении на сайте украинского ведомства не уточняются фамилии актеров, но опубликована афиша постановки с именами и фотографиями Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.

Реклама

По информации Госпогранслужбы Украины, 6 февраля россияне пытались пересечь украинско-молдавскую границу и сообщили пограничникам о планируемых гастролях. Однако после проверки оказалось, что двое артистов не имеют права въезжать в страну в течение трех лет из-за посещения Крыма. Согласно ведомству, на полуострове актеры участвовали в съемках фильма.

Также на сайте сообщается о попытке той же группы россиян въехать на Украину через другой контрольно-пропускной пункт через несколько часов после первого отказа. В результате двоим актерам продлили трехлетний запрет на посещение страны до десяти лет, а остальным участникам группы запретили въезд на три года.

По словам Ливанова, Украина ведет упорную политику ради разъединения страны с Россией.

«Мне сделали запрет на три года, и у меня сейчас нет желания делать попытки туда попасть. Если у меня еще какие-то связи оставались, все-таки это моя родина, где я родился, то теперь это все заканчивается. Я не хочу переживать. Когда меня в течение пяти часов держат без воды, без туалета в автобусе — это странная какая-то ситуация. Понятно, что это все тот же вопрос «чей Крым?». Крым — наш. Пускай они уже успокоятся и дышат ровно по поводу Крыма», — приводит слова заслуженного артиста России РИА «Новости».

Актриса Елена Корикова не ответила на звонки корреспондента «Газеты.Ru», а ее представитель Любовь Короткова заявила, что не комментирует эту ситуацию.

В конце января Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну российским актерам Сергею Колесникoву, Ларисе Удовиченко, Андрею Бутину и их сопровождающим. Представители ведомства уточнили, что одному из них запретили пересекать границу из-за посещения Крыма.

«В аэропорту «Запорожье» пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы. Еще трое россиян не смогли объяснить целесообразность и цели своего пребывания на Украине», — сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины 19 января, не раскрывая имена артистов.

Позднее стало известно, кто получил отказ на въезд на Украину — оказалось, что из-за поездки на полуостров в страну не пустили Колесникова. Согласно изданию «Украинская правда», Бутин, Удовиченко и два сопровождавших ее человека не смогли объяснить цель своего визита.

Напомним, что в 2014 году Украина создала «черный список», в который вошли более 150 российских артистов. Они получили запрет на пересечение российско-украинской границы из-за посещения Крыма. В перечень лиц, представляющих «угрозу национальной безопасности» Украины, в свое время вошли такие деятели культуры из России, как Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Михаил Задорнов, Людмила Чурсина, Михаил Боярский, Наталья Бондарчук, Леонид Ярмольник, Никита Михалков, Александр Баширов, Валентин Гафт, Валерия Перфилова, Иосиф Пригожин и многие другие.

Летом 2019 года в этот список попал телеведущий Андрей Малахов из-за «сознательного участия в информационно-пропагандистской провокации России» --Телемосте между Россией и Украиной «Надо поговорить».