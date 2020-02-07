«Кэти Кин» — спин-офф «Ривердейла» в духе «Дьявол носит Prada»

«Ривердейл» можно обожать или ненавидеть (автор текста болеет за первую команду), но сериал Роберто Агирре-Сакаса и продюсера Грега Берланти — бесспорно, идеальная подростковая драма. Он отлично работает на всех уровнях: и как очаровательно-сопливое мыло о нелегкой жизни тинейджеров, и как метамодернистское переосмысление жанра, где все классические тропы и клише накалены до полного абсурда. Это шоу без правил, любые принципы построения сценариев в нем подвергаются систематическому насилию — следовательно, произойти может что угодно, полет фантазии ничем не ограничен. Лидер байкерской банды становится шерифом? Конечно. Школьницы запускают массовое производство рома? Разумеется!
Бешеный успех, на который The CW (канал с не самой завидной репутацией) вряд ли рассчитывал, настиг «Ривердейл» после того, как на шоу обратил внимание Netflix. Хотя формально в сериале нет ни одного оригинального элемента, он оказался форматообразующим явлением и привлек внимание гораздо большего круга зрителей, который уже не ограничивался целевой аудиторией. Через два года после запуска у драмы появился первый спин-офф — «Леденящие душу приключения Сабрины», сделанный эксклюзивно для Netflix. К этому времени The CW, почуяв золотую жилу, начал с меньшей охотой делиться лаврами со стриминговым гигантом — и с новыми силами принялся штамповать подобия своего хита (это, строго говоря, вполне типичный для канала проект). Пока попытки нельзя назвать успешными: ребут «Зачарованных» вышел совсем кошмарным, с «Нэнси Дрю» все не вполне очевидно.
Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020)Warner Bros. Television
«Кэти Кин» — еще один спин-офф, но уже более тесно связанный с «Ривердейлом», — призвана исправить положение. Из первого эпизода получилась крепкая заявка, рука мастеров (Агирре-Сакаса и Берланти в строю) чувствуется сразу. «Ривердейл» в основном воспроизводит мистические детективы и триллеры (главным образом «Твин-Пикс»), «Сабрина» — разномастные хорроры. «Кэти Кин» берется за городские мелодрамы про девушек (как правило, приезжих) в мегаполисе (как правило, Нью-Йорке), следующих за Большой Мечтой. Основными жертвами сценаристов становятся «Дьявол носит Prada» Дэвида Френкеля (правда, согласно нашим героям, дьявол все же предпочитает Gucci) и «Секс в большом городе».
Итак, Кэти Кин (Люси Хейл) работает в модном универсаме Lacy's, где помогает холодной стерве Глории Грандбилт (Кэтрин Ланаса, изображающая Мэрил Стрип) одевать красивых и сказочно богатых людей. В душе она мечтает о дизайнерской карьере — любовь к созданию одежды девушка унаследовала от покойной матери. В первой серии к ней в квартиру подселяется молодая певица Джози Маккой (Эшли Мюррей), перебравшаяся из захолустного Ривердейла в Нью-Йорк, чтобы стать поп-звездой. Также в тусовку входят дрэг-квин Хорхе (Джонни Бошам), бредящий Бродвеем, светская львица с расплывчатой компетенцией Пеппер Смит (Джулия Чан) и парень Кэти по имени Кей О (Зейн Хольц), который увлекается боксом.
Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020)Warner Bros. Television
За все 40 минут пилота «Кэти Кин» не дает продохнуть ни разу: первый богоподобный качок в трусах (тот самый Кей О) появляется на 36-й секунде, Джози сталкивается с амбициозным сынком владельца крупного лейбла в ходе первой же вылазки в парк, к концу эпизода у главной героини образуется железобетонный повод не покидать Нью-Йорк. Если «Зачарованных» хотелось выключить уже после первых сцен, а «Нэнси Дрю» оставляла смешанные впечатления после первой серии, с началом заключительных титров «Кэти Кин» просыпается досада из-за того, что прессе (во всяком случае, российской) прислали только пилот.
«Ривердейл» и «Сабрина» выстраивали невероятно атмосферный визуальный язык (каждый свой собственный), и их наследник достойно выдерживает эту традицию. Как и предшественники по франшизе, «Кэти Кин» очень много заимствует из стиля американских 30-х, 40-х, 50-х и 60-х (особое внимание уделяя поп-арту оригинальных комиксов «Арчи») и смешивает уютно-неспешную ностальгию с нервным ритмом сегодняшнего дня. Эстетически шоу временами напоминает «Удивительную миссис Мейзел», — особенно когда в кадре оказываются интерьеры Lacy's.
Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020)Warner Bros. Television
Не заострять внимание на нарядах героинь не получится даже у самого далекого от фэшн-истории зрителя. Художницы по костюмам Лиз Вастола («Джессика Джонс», «Сорвиголова») и Дженн Роген («Матрешка», «Девочки») в интервью говорят много непонятных слов, но, как объясняет издание Fashionista, они скомпоновали в одну кучу Dior, Chanel, Givenchy, Celine, Yeezy и Dom (надеемся, вам это о чем-то говорит). Отдельное удовольствие — обязательные для этой вселенной музыкально-танцевальные номера, за часть которых, разумеется, отвечает Джози. Но по-настоящему сиять «Кэти Кин» начинает, когда на сцену поднимается Хорхе в своем дрэг-образе.
В целом очевидно, что формат «Ривердейла» прекрасно ложится практически на любой материал, — при условии, что им занимаются Агирре-Сакаса и Берланти. Остается надеяться, что аппетиты The CW не поубавятся и канал продолжит трясти с продюсеров новые спин-оффы. Лично мы болеем за отдельный сериал про Бетти и Джагхеда, а еще — про Шерил и Тони.