«Кэти Кин» — спин-офф «Ривердейла» в духе «Дьявол носит Prada»

«Ривердейл» можно обожать или ненавидеть (автор текста болеет за первую команду), но сериал Роберто Агирре-Сакаса и продюсера Грега Берланти — бесспорно, идеальная подростковая драма. Он отлично работает на всех уровнях: и как очаровательно-сопливое мыло о нелегкой жизни тинейджеров, и как метамодернистское переосмысление жанра, где все классические тропы и клише накалены до полного абсурда. Это шоу без правил, любые принципы построения сценариев в нем подвергаются систематическому насилию — следовательно, произойти может что угодно, полет фантазии ничем не ограничен. Лидер байкерской банды становится шерифом? Конечно. Школьницы запускают массовое производство рома? Разумеется!

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Бешеный успех, на который The CW (канал с не самой завидной репутацией) вряд ли рассчитывал, настиг «Ривердейл» после того, как на шоу обратил внимание Netflix. Хотя формально в сериале нет ни одного оригинального элемента, он оказался форматообразующим явлением и привлек внимание гораздо большего круга зрителей, который уже не ограничивался целевой аудиторией. Через два года после запуска у драмы появился первый спин-офф — «Леденящие душу приключения Сабрины», сделанный эксклюзивно для Netflix. К этому времени The CW, почуяв золотую жилу, начал с меньшей охотой делиться лаврами со стриминговым гигантом — и с новыми силами принялся штамповать подобия своего хита (это, строго говоря, вполне типичный для канала проект). Пока попытки нельзя назвать успешными: ребут «Зачарованных» вышел совсем кошмарным, с «Нэнси Дрю» все не вполне очевидно.

close Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020) Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020) Warner Bros. Television

«Кэти Кин» — еще один спин-офф, но уже более тесно связанный с «Ривердейлом», — призвана исправить положение. Из первого эпизода получилась крепкая заявка, рука мастеров (Агирре-Сакаса и Берланти в строю) чувствуется сразу. «Ривердейл» в основном воспроизводит мистические детективы и триллеры (главным образом «Твин-Пикс»), «Сабрина» — разномастные хорроры. «Кэти Кин» берется за городские мелодрамы про девушек (как правило, приезжих) в мегаполисе (как правило, Нью-Йорке), следующих за Большой Мечтой. Основными жертвами сценаристов становятся «Дьявол носит Prada» Дэвида Френкеля (правда, согласно нашим героям, дьявол все же предпочитает Gucci) и «Секс в большом городе».

Итак, Кэти Кин (Люси Хейл) работает в модном универсаме Lacy's, где помогает холодной стерве Глории Грандбилт (Кэтрин Ланаса, изображающая Мэрил Стрип) одевать красивых и сказочно богатых людей. В душе она мечтает о дизайнерской карьере — любовь к созданию одежды девушка унаследовала от покойной матери. В первой серии к ней в квартиру подселяется молодая певица Джози Маккой (Эшли Мюррей), перебравшаяся из захолустного Ривердейла в Нью-Йорк, чтобы стать поп-звездой. Также в тусовку входят дрэг-квин Хорхе (Джонни Бошам), бредящий Бродвеем, светская львица с расплывчатой компетенцией Пеппер Смит (Джулия Чан) и парень Кэти по имени Кей О (Зейн Хольц), который увлекается боксом.

close Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020) Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020) Warner Bros. Television

За все 40 минут пилота «Кэти Кин» не дает продохнуть ни разу: первый богоподобный качок в трусах (тот самый Кей О) появляется на 36-й секунде, Джози сталкивается с амбициозным сынком владельца крупного лейбла в ходе первой же вылазки в парк, к концу эпизода у главной героини образуется железобетонный повод не покидать Нью-Йорк. Если «Зачарованных» хотелось выключить уже после первых сцен, а «Нэнси Дрю» оставляла смешанные впечатления после первой серии, с началом заключительных титров «Кэти Кин» просыпается досада из-за того, что прессе (во всяком случае, российской) прислали только пилот.

«Ривердейл» и «Сабрина» выстраивали невероятно атмосферный визуальный язык (каждый свой собственный), и их наследник достойно выдерживает эту традицию. Как и предшественники по франшизе, «Кэти Кин» очень много заимствует из стиля американских 30-х, 40-х, 50-х и 60-х (особое внимание уделяя поп-арту оригинальных комиксов «Арчи») и смешивает уютно-неспешную ностальгию с нервным ритмом сегодняшнего дня. Эстетически шоу временами напоминает «Удивительную миссис Мейзел», — особенно когда в кадре оказываются интерьеры Lacy's.

close Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020) Кадр из сериала «Кэти Кин» (2020) Warner Bros. Television

Не заострять внимание на нарядах героинь не получится даже у самого далекого от фэшн-истории зрителя. Художницы по костюмам Лиз Вастола («Джессика Джонс», «Сорвиголова») и Дженн Роген («Матрешка», «Девочки») в интервью говорят много непонятных слов, но, как объясняет издание Fashionista, они скомпоновали в одну кучу Dior, Chanel, Givenchy, Celine, Yeezy и Dom (надеемся, вам это о чем-то говорит). Отдельное удовольствие — обязательные для этой вселенной музыкально-танцевальные номера, за часть которых, разумеется, отвечает Джози. Но по-настоящему сиять «Кэти Кин» начинает, когда на сцену поднимается Хорхе в своем дрэг-образе.

В целом очевидно, что формат «Ривердейла» прекрасно ложится практически на любой материал, — при условии, что им занимаются Агирре-Сакаса и Берланти. Остается надеяться, что аппетиты The CW не поубавятся и канал продолжит трясти с продюсеров новые спин-оффы. Лично мы болеем за отдельный сериал про Бетти и Джагхеда, а еще — про Шерил и Тони.