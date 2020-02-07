Первый по тиражам: Стивен Кинг впервые обошел Дарью Донцову

Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России

Писатель Стивен Кинг занял первое место среди самых издаваемых в России авторов. Его книги были напечатаны в 163 изданиях общим тиражом более 1,1 млн экземпляров. Это позволило Кингу впервые опередить Дарью Донцову, которая была лидером рейтинга на протяжении восьми лет.

Американский писатель Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России за прошлый год. Общий тираж 163 изданий его произведений, опубликованных за расчетный период, составил более 1,1 млн экземпляров. Об этом сообщается в ежегодном статистическом отчете на сайте Российской книжной палаты.

Таким образом «король ужасов» впервые опередил Дарью Донцову, на протяжении восьми лет занимавшую первое место в рейтинге самых публикуемых в России писателей. В 2019-м автор «иронических детективов» значительно уступила лидеру — суммарный тираж 68 изданий ее книг составил 776 тыс. копий. В 2017 и 2018 годах Кинг занимал второе место рейтинга с 1,26 млн и 887 тыс. опубликованных книг соответственно. Также в первую пятерку самых издаваемых авторов 2019 года попали Александра Маринина (500 тыс. копий), Рэй Брэдбери (493 тыс.) и Татьяна Полякова (476 тыс.). Шестое место в рейтинге занял русский классик Федор Достоевский с 442 тыс. копий опубликованных экземпляров книг.

По словам начальника отдела мужской, остросюжетной, исторической, общественно-политической литературы и биографии издательства «Эксмо» Евгения Соловьева, на популярность Кинга значительно повлияли экранизации его произведений.

«Не прошло и двух лет после громкой кинопремьеры «Оно», как в 2019 году вышли еще две «королевские» экранизации: «Оно 2» и «Кладбище домашних животных». Замечу также, что речь идет не только о краткосрочном хайповом эффекте. Подобные события омолаживают бренд, обеспечивают его притоком новой молодой целевой аудитории, часть которой впоследствии становится преданными читателями на долгие долгие годы,» — сказал Соловьев «Газете.Ru».

Также представитель издательства выразил свое мнение о причинах популярности произведений Донцовой. Он считает, что писательница завоевала читательскую любовь благодаря семейным ценностям, светлому незлому юмору и захватывающим сюжетам.

«Но мне почему-то всегда казалось, что этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы стать действительно всенародно любимой писательницей на долгие-долгие годы. А что нужно? Выражусь совсем антинаучно. Пусть кем-то мои слова будут восприняты буквально, а кем-то как метафора — кому как удобнее, это не важно. Нужно чтобы «Бог в темечко поцеловал». Вот и все,» — считает Соловьев.

В конце прошлого года книжный портал LiveLib в партнерстве с сервисом ЛитРес подвел итоги голосования «Выбор читателей 2019 года». По результатам опроса роман Кинга «Чужак» занял первое место в номинации «Ужасы». Сюжет произведения разворачивается вокруг детектива Ральфа Андерсона, который пытается раскрыть детали зверского убийства подростка в маленьком городке Флин-Сити штата Оклахома. Первое издание «Чужака» вышло в США в 2018 году, а в январе 2020-го на телеканале HBO состоялась премьера одноименного мини-сериала, снятого по роману Кинга. В категории «Фантастика» победу одержала книга «Киборг и его лесник» Ольги Громыко.

Лидером номинации «Лучшая зарубежная проза» стала социальная драма «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана. Книга рассказывает об испытаниях жителей городка Бьорнстад, увлекающихся хоккеем. Из-за перемещения спонсорских денег в соседний населенный пункт Хед тренер и лучшие игроки были вынуждены перейти в команду соперников.

Вторая часть романа «Наполеонов обоз» Дины Рубиной под названием «Белые лошади» одержала победу в номинации «Лучшая проза». Эта книга вышла в марте 2019-го и была продана в количестве 88 тыс. экземпляров. Согласно рейтингу самых продаваемых художественных романов года от Forbes, произведение Рубиной уступило первое место «Безмолвному пациенту» Алекса Михаэлидеса.

Также в списке были отмечены книга ученого Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы» и «Пламя и кровь: Кровь драконов» Джорджа Р. Р. Мартина. Это произведение является приквелом знаменитой саги «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят сериал HBO «Игра престолов».

В рейтинге «Выбор читателей 2019 года» участвовали произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года. Определяющую роль в выборе кандидатов играл рейтинг книг на портале LiveLib — на его основе формировался лонг-лист участников.