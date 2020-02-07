Первый по тиражам: Стивен Кинг впервые обошел Дарью Донцову

Американский писатель Стивен Кинг стал самым издаваемым автором в России за прошлый год. Общий тираж 163 изданий его произведений, опубликованных за расчетный период, составил более 1,1 млн экземпляров. Об этом сообщается в ежегодном статистическом отчете на сайте Российской книжной палаты.

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Таким образом «король ужасов» впервые опередил Дарью Донцову, на протяжении восьми лет занимавшую первое место в рейтинге самых публикуемых в России писателей. В 2019-м автор «иронических детективов» значительно уступила лидеру — суммарный тираж 68 изданий ее книг составил 776 тыс. копий. В 2017 и 2018 годах Кинг занимал второе место рейтинга с 1,26 млн и 887 тыс. опубликованных книг соответственно. Также в первую пятерку самых издаваемых авторов 2019 года попали Александра Маринина (500 тыс. копий), Рэй Брэдбери (493 тыс.) и Татьяна Полякова (476 тыс.). Шестое место в рейтинге занял русский классик Федор Достоевский с 442 тыс. копий опубликованных экземпляров книг.

По словам начальника отдела мужской, остросюжетной, исторической, общественно-политической литературы и биографии издательства «Эксмо» Евгения Соловьева, на популярность Кинга значительно повлияли экранизации его произведений.

«Не прошло и двух лет после громкой кинопремьеры «Оно», как в 2019 году вышли еще две «королевские» экранизации: «Оно 2» и «Кладбище домашних животных». Замечу также, что речь идет не только о краткосрочном хайповом эффекте. Подобные события омолаживают бренд, обеспечивают его притоком новой молодой целевой аудитории, часть которой впоследствии становится преданными читателями на долгие долгие годы,» — сказал Соловьев «Газете.Ru».

Также представитель издательства выразил свое мнение о причинах популярности произведений Донцовой. Он считает, что писательница завоевала читательскую любовь благодаря семейным ценностям, светлому незлому юмору и захватывающим сюжетам.

«Но мне почему-то всегда казалось, что этого недостаточно. Недостаточно для того, чтобы стать действительно всенародно любимой писательницей на долгие-долгие годы. А что нужно? Выражусь совсем антинаучно. Пусть кем-то мои слова будут восприняты буквально, а кем-то как метафора — кому как удобнее, это не важно. Нужно чтобы «Бог в темечко поцеловал». Вот и все,» — считает Соловьев.

В конце прошлого года книжный портал LiveLib в партнерстве с сервисом ЛитРес подвел итоги голосования «Выбор читателей 2019 года». По результатам опроса роман Кинга «Чужак» занял первое место в номинации «Ужасы». Сюжет произведения разворачивается вокруг детектива Ральфа Андерсона, который пытается раскрыть детали зверского убийства подростка в маленьком городке Флин-Сити штата Оклахома. Первое издание «Чужака» вышло в США в 2018 году, а в январе 2020-го на телеканале HBO состоялась премьера одноименного мини-сериала, снятого по роману Кинга. В категории «Фантастика» победу одержала книга «Киборг и его лесник» Ольги Громыко.

Лидером номинации «Лучшая зарубежная проза» стала социальная драма «Медвежий угол» шведского писателя Фредрика Бакмана. Книга рассказывает об испытаниях жителей городка Бьорнстад, увлекающихся хоккеем. Из-за перемещения спонсорских денег в соседний населенный пункт Хед тренер и лучшие игроки были вынуждены перейти в команду соперников.

Вторая часть романа «Наполеонов обоз» Дины Рубиной под названием «Белые лошади» одержала победу в номинации «Лучшая проза». Эта книга вышла в марте 2019-го и была продана в количестве 88 тыс. экземпляров. Согласно рейтингу самых продаваемых художественных романов года от Forbes, произведение Рубиной уступило первое место «Безмолвному пациенту» Алекса Михаэлидеса.

Также в списке были отмечены книга ученого Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы» и «Пламя и кровь: Кровь драконов» Джорджа Р. Р. Мартина. Это произведение является приквелом знаменитой саги «Песнь Льда и Пламени», на основе которой был снят сериал HBO «Игра престолов».

В рейтинге «Выбор читателей 2019 года» участвовали произведения, впервые опубликованные на русском языке с 1 ноября 2018 года. Определяющую роль в выборе кандидатов играл рейтинг книг на портале LiveLib — на его основе формировался лонг-лист участников.