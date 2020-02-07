«Совпадение»: Первый канал и Собчак обвинили в копировании

Телеканал RTVI упрекнул Первый канал, а также телеведущих Ксению Собчак и Александра Гордона в копировании собственного шоу. Представители RTVI на сайте канала выпустили официальное заявление, в котором прокомментировали запуск Первым ток-шоу «Док-ток», выразив мнение, что ранее они уже реализовали схожую программу с практически идентичным названием.

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«На днях российское инфопространство облетела новость, что Первый канал запускает программу «Док-Ток» с ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном, — говорится в релизе. — На самом же деле Первый не был первым: премьера программы Doc Talk («Док Ток») состоялась 9 сентября 2019 года. И не на Первом канале, а на RTVI. И не с Собчак и Гордоном, а с Никитой Тихоновым-Рау и Ольгой Арлаускас. В остальном релиз Первого канала верный. Это программа о том, что волнует каждого. Программа про человеческие истории, социальные проблемы и драмы».

Согласно редакции RTVI, Первый канал «анонсировал премьеру, абсолютно аналогичную формату» передачи, уже идущей на их канале.

«Двое ведущих — мужчина и женщина, обсуждения человеческих историй и даже название один в один. Удивительно, но обещают говорить о том, что действительно волнует каждого. Что ж, действительно слегка волнует», — подчеркнули на RTVI.

О том, что Первый канал запускает новое ток-шоу, ведущими которого станут Собчак и Гордон, стало известно в начале этого месяца. Как отметили на телеканале, программа стартует уже 10 февраля и будет выходить с понедельника по четверг. В пресс-релизе среди прочего утверждалось, что новый проект будет отличным от ему подобных, тогда как его ведущие привнесут в обсуждение тем свое «авторское видение».

«Док-Ток» — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал, — рассказала о шоу сама Собчак. — Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие».

По ее словам, от этого шоу, идея которого появилась еще несколько лет назад, не стоит ожидать скандалов и разборок в студии, как у ряда других ТВ-передач: вместо этого «Док-Ток» сможет предложить своим зрителям «вдумчивое обсуждение темы».

Гордон, в свою очередь, выразил мнение, что стартующий проект будет отличаться от других благодаря их различиям с Собчак — и тому, что они обращаются к разным аудиториям.

«Нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — заключил журналист, который — параллельно с работой с Собчак — будет продолжать вести на Первом шоу «Мужское / Женское» с Юлией Барановской.

О чем именно будут говорить в рамках пилотного выпуска шоу Собчак и Гордона, на данный момент неизвестно. При этом в эфире практически одноименной передачи на RTVI ранее обсуждались следующие темы: «Как мир слышащих и мир глухих ищут общий язык», «Как после «закона Димы Яковлева» изменилась сиротская система в России», «Как вдохнуть новую жизнь в забытые города российской глубинки», «Как устроено инклюзивное образование в России», «Как понять и принять людей с ментальными особенностями», «Как устроить жизнь в России так, чтобы не хотелось уезжать», «Как это — помогать другим и не требовать ничего взамен» и «Как работает социальное предпринимательство в России».

До новой передачи на Первом канале Собчак участвовала во многих ТВ-проектах, включая «Дом-2», «Блондинка в шоколаде», «Последний герой» и «Собчак живьем», — также она в настоящее время снимает собственное авторское YouTube-шоу, в рамках которого берет интервью у знаменитостей (в частности, Федора Смолова, Ольги Бузовой, Филиппа Киркорова Павла Лунгина, Андрея Макаревича и прочих). Что касается Гордона, то он известен по таким программа, как «Гордон», «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Гражданин Гордон» и многим другим.