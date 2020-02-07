«Вместе работали»: что говорят о новом директоре «Роскино»

Евгения Маркова возглавила компанию «Роскино», передает ТАСС. Она сменила на этой должности Екатерину Мцитуридзе, ушедшую в отставку в декабре прошлого года.

«Вчера вечером вышло распоряжение о моем назначении, все официально, будем работать», — сказала Маркова в пятницу, 7 февраля.

Отмечается, что кандидатура Марковой была выдвинута советом директоров организации и поддержана Министерством культуры России. При новом руководителе «Роскино» продолжит заниматься продвижением отечественных фильмов на международных фестивалях.

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«Задача «Роскино» на новом этапе — выстроить профессиональную национальную систему поддержки продаж российского контента за рубежом, сделать страну надежным партнером для международного кинопроизводства и выстроить долгосрочные отношения с международными игроками», — пояснили в пресс-службе.

Режиссер Владимир Хотиненко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что у Марковой есть необходимый набор качеств для успешной работы на этом посту.

«У нее будет возможность проявить себя [на этой должности]. Я ее достаточно хорошо знаю, на протяжении многих лет мы работали. Я уверен в ее деловых качествах. Она владеет языками, компетентна в кино — у нее есть все, чтобы себя проявить. Мы желаем ей успеха», — сказал Хотиненко.

В свою очередь Екатерина Мцитуридзе отказалась комментировать назначение Марковой. Она также заявила, что «пока не готова» раскрывать, чем занимается после ухода с поста гендиректора «Роскино».

Комментируя назначение Марковой, член совета директоров «Роскино» Сергей Сельянов заметил, что она хорошо известна в международном профессиональном сообществе.

«Ей удалось консолидировать участие ключевых игроков отрасли в международных кинорынках, наладить взаимодействие с ключевыми госструктурами, ответственными за поддержку экспорта креативных индустрий. Мы рассчитываем, что ее опыт и энтузиазм позволят вывести российскую отрасль на новый уровень», — заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Ранее Маркова работала директором по связям с киноиндустрией в компании «Экспоконтент», которая является представителем в России и странах СНГ Каннских международных рынков аудиовизуального контента. Помимо этого, как пишет ТАСС, она входила в рабочую группу по созданию в России федеральной системы рибейтов для зарубежных кинопродюсеров. Соответствующее постановление бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в ноябре 2019 года.

Об отставке Мцитуридзе стало известно в декабре прошлого года. По словам бывшего министра культуры Владимира Мединского, решение принял совет директоров. Пост гендиректора «Роскино» Мцитуридзе возглавляла с 2011 года.

«Я благодарна Министерству культуры и лично Владимиру Мединскому за то, что он высоко оценил проделанную нами работу и с пониманием отнесся к нашему желанию менять вектор нашей деятельности», — прокомментировала свой уход Мцитуридзе в беседе с «Газетой.Ru».

Она также рассказала, что получила письма поддержки и благодарности от руководителей международных кинофестивалей и рынков — «от Каннского до Торонто, от Гонконга до Лос-Анджелеса», а также от российских продюсеров, режиссеров, актеров, сценаристов и критиков.