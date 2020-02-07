«Украинский сложнее»: канал Коломойского вернулся к русскому

Популярный украинский телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке. Продюсер канала Алена Еремеева признала, что некомедийный контент на украинском языке зрители воспринимают хуже. Об этом сообщает издание «Телекритика».

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«Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто. Мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке смотрят продукт.

Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра», — сказала Еремеева.

Она отметила, что артистам пока тяжело работать на украинском, что увеличивает часы работы на съемочной площадке — это значительно влияет на размеры бюджета. Также один из комедийных сериалов, который выйдет осенью, будет двуязычным.

По словам члена правления компании «1+1 медиа» Максима Кривицкого, еще одной причиной производства контента на русском языке является его дистрибуция в страны СНГ.

«Украиноязычные сериалы сейчас показываются только на территории Украины, без продажи за рубеж. Для продажи заложена цель производить на русском языке. Сериалы, которые требуют адаптации на русский, не заложены в бизнес-модель как потенциальный продукт для продажи. Мы понимаем — чтобы соответствовать квоте, нам нужны украиноязычные сериалы. Поэтому мы варьируем — часть сериалов производим на русском, часть на украинском. Также в числе наших партнеров есть компании, которые производят здесь — и для нас, и для России. В будущем они планируют работать и для Европы», — объяснил Кривицкий.

С его словами согласилась Еремеева, добавив, что производителям фильмов и сериалов нравится работать на языке своей страны, однако «украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы».

«Наш департамент дистрибуции, который возглавляет Инна Филипова, ведет переговоры с разными странами. Например, Грузию интересует все что произведено здесь — на украинском и русском языках. Но есть страны Прибалтики, Казахстан, Беларусь, которые покупают русскоязычный продукт», — подчеркнула она.

В конце января украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что России необходимо поставить ультиматум Украине в связи с попытками запретить использование русского языка. По его словам, ответственность за эту политику несет президент страны Владимир Зеленский. Политолог признался, что сам голосовал за него, но вскоре разочаровался в своем выборе.

«Сейчас Зеленский продолжает курс на вытеснение русского языка, начатый еще при президенте Кучме. Если спросите меня, что с этим делать, я бы сказал, что Россия должна формулировать жесткие требования, невыполнение которых влечет какие-то серьезные последствия для украинской власти, экономики и так далее», — приводит его слова газета «Взгляд».

Также Поргребинский обвинил украинское общество в «чрезвычайно высоком уровне политической наивности и готовности верить очередному спасителю страны». По его словам, до Нового года рейтинг Зеленского значительно просел, но после встречи в нормандском формате доверие к президенту было на уровне 60%.

«Хотя для части населения Зеленский действительно стал нерукоподаваемым человеком после того, что он наговорил в Польше о роли СССР во Второй мировой войне. Но каков этот процент — пока сказать сложно, нужно ждать данные за январь, — пояснил Погребинский. — Для меня он исчез после польских высказываний о том, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну. И таких, как я — много. Повторю, украинцы быстро очаровываются и столь же быстро разочаровываются».

По мнению политолога, в решении вопроса об использовании русского языка украинская власть не сможет проигнорировать доводы таких международных институтов, как суд по правам человека.