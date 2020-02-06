«Хищные птицы»: суперфантастические уроки феминизма с Харли Квинн

За пару лет после событий «Отряда самоубийц» Готэм сильно изменился, теперь это комфортный город, чистый и красивый; во всяком случае, солнца стало куда больше. (На самом деле с хронологией у DC все как обычно криво, мы будем отталкиваться от этих слов Марго Робби.) Харли Квинн (Робби), которая уже не слишком интересует правительство, завела домашнюю гиену Брюса, рассталась с Джокером (на Джареда Лето нет и намека) — и нынче гуляет сама по себе. Когда вести об их разрыве становятся достоянием общественности, на нее объявляют охоту многочисленные недоброжелатели, которых теперь не сдерживает протекция Клоуна — принца преступного мира. Один из них — гангстер Роман Сайонис по прозвищу Черная маска (Юэн Макгрегор), невероятно стильный и токсичный мужчина с гермофобией и страстью к отрезанию лиц.

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Примерно в это же время девочка-карманница Кассандра (Элла Джей Баско) похищает у Сайониса дорогущий алмаз (в его атомной структуре зашифрованы коды доступа!). Квинн выторговывает себе свободу в обмен на услуги охотницы за головами. Воровку также ищет боевая детективша Рене Монтойя (Рози Перес), которая вербует новую макгрегоровскую водительницу Дину Лорел Лэнс (Джерни Смоллетт-Белл). Параллельно с этим в Готэме объявляется таинственная Охотница (Мэри Элизабет Уинстэд), отстреливающая местных мафиози из арбалета.

close Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» DC Entertainment

Звучит довольно сумбурно, но в этой пестрой балаганщине и заключается вся прелесть «Хищных птиц», что читается уже в названии (российская «Потрясающая история» в подметки не годится оригинальной «Суперфантастической эмансипации неповторимой Харли Квинн»). От тоскливой угрюмости «Отряда самоубийц» не осталось и следа, теперь каждый кадр наполнен яркими и сочными цветами. Сюжет тоже стал вразумительным, пускай и предельно незамысловатым. Квинн на манер Дэдпула ломает четвертую стену, пижонствует и делится со зрителем сокровенным; с последовательностью у нее не все ладно, но это скорее освежает происходящее, чем путает и сбивает с толку.

Обстановочка в целом поприземленней: сверхспособности тут используются всего раз в течение пары секунд. В остальном «Хищные птицы» балансируют между криминальной комедией (гангстеры и крутые копы) и авантюрным кино (крысиные бега за алмазом). Все из того же «Дэдпула» перекочевал рейтинг R и отвязный юморок; пошлых туалетных шуток нет, но зато есть отличная сцена с облаком кокаина. Еще все самозабвенно матерятся, Харли регулярно ломает людям колени (на крупных планах), одного человека разносит на куски взрывом.

close Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» DC Entertainment

«Птицы» сделаны просто, но со вкусом, а потому по щелчку пальцев уделывают, во-первых, всех предшественников по DC («Чудо-женщину» с «Акваменом» тоже), а во-вторых, все фем-блокбастеры последних лет (пламенный привет Элизабет Бэнкс и «Ангелам Чарли»). Жаловаться на то, что в кинотеатры повалят толпы возбужденных гетеросексуальных мужчин, повода нет (они, конечно, повалят, но не за этим). Объективация Квинн образца «Отряда» решительно отвергнута и, кажется, списана на джокеровский абьюз, тест на феминизм пройден. Во время финальной конфронтации имеется ключевой момент: одна героиня передает другой резинку для волос. You go girl.

В «Хищных птицах» вообще все время встречаются подобные мелочи, благодаря которым герои(ни) кажутся не анимированными болванчиками (болванессами?), а живыми людьми. Робби, артистке большого таланта, наконец есть, где развернуться, она уверенно вертится волчком все полтора часа (идеальный хронометраж), отыскивая в плосковатом образе убедительные глубины. Ее сообщницы, каждая со своей драмой, тоже оказываются занятными личностями. При этом фильм не расклеивается от нагромождения характеров, как та же «Лига справедливости», а кропотливо выдерживает баланс. Харли Квинн играет в «Птицах» первую скрипку, но это ни в коем случае не ее сольник; вокруг нее много сильных женщин, но это не командное кино в привычном понимании. Здешние же мужчины — сплошь противные и лживые, но не обделенные колоритом. Макгрегор явно получает от процесса огромное удовольствие и шпарит несусветную химию с героем Криса Мессины — селфхармщиком Виктором Засом. На выходе получается восхитительный и уморительный гомоэротизм с вайбом «Я люблю тебя, Филлип Моррис».

close Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кадр из фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» DC Entertainment

Все это, в общем, неудивительно, поскольку «Хищные птицы» — по сути сольный проект Робби. Актриса сама запитчила идею фильма руководству Warner Bros. в 2015 году и сумела убедить боссов в том, что все получится даже без Джокера (это был принципиальный момент). Затем она же нашла сценаристку Кристину Ходсон («Бамблби») — и пригласила в режиссерское кресло постановщицу Кэти Янь, посмотрев на «Санденсе» ее дебютных «Мертвых свиней». Кажется, именно китайско-американскую кинематографистку нужно благодарить за броскую палитру «Птиц». Ее предыдущая работа, комедийная драма про пятерых шанхайцев, которые встретились в день, когда в реке Хуанпу вдруг оказались тысячи свиных тел, тоже не скупилась на буйство красок. Посмотреть «Мертвых свиней» сейчас нигде нельзя, однако, возможно, на волне успеха «Хищных птиц» фильмом вооружится какой-нибудь Netflix. Но в целом достаточно взглянуть, например, на этот постер, чтобы все стало понятно.

Придираться, конечно, есть к чему. Скажем, избалованный «Джоном Уиком» и «Взрывной блондинкой» зритель может посетовать на недостаток изобретательности в экшен-сценах (да, томиком сказок Афанасьева тут никого не убивают). Конфликт с Сайонисом разрешается, возможно, чересчур скоропостижно и не предлагает желаемой степени катарсиса. Поводы, в общем, есть, но пользоваться ими, по правде говоря, совершенно не хочется. В конце концов, даже такая неповоротливая контора, как Warner Bros., к новому десятилетию все же начала учиться на ошибках. И, кажется, сообразила, как помирить традиционную мрачную готику DC с пестрым задором, на котором Marvel гребет деньги лопатой: развести их по двум параллельным вселенным. В одной правит Хоакин Феникс, про Харли Квинн и не слыхавший, зато во второй — победил феминизм.