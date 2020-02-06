Комиксы, парни и Первая мировая: что любопытно американцам

Абсолютным лидером американского проката за 7-9 февраля станет главная новинка недели — блокбастер «Хищные птицы»: Потрясающая история Харли Квинн», роли в котором исполнили Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэн Макгрегор. В свои стартовые выходные на домашнем рынке, согласно аналитикам, фильм соберет примерно $50,5 млн. Таким образом, картина — несмотря на в целом более позитивные по сравнению со своим формальным предшественником («Отрядом самоубийц», вышедшим в 2016 году) отзывы — откроется в США заметно хуже: супергеройский боевик с Уиллом Смитом, Джаредом Лето и все той же Робби хоть и был обруган критиками, но выручил в дебютный уикенд в Штатах $133,7 млн (а его итоговая мировая касса составила 746,8 млн). При этом, справедливости ради, и производственный бюджет у «Отряда» был ощутимо большим — $175 млн против $97 млн.

На второй строчке расположился лидер трех предыдущих недель — комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Четвертый уикенд принесет ленте, ранее уже успевшей стать самой кассовой в истории популярной франшизы, около $11,5 млн.

На третьем месте расположится военная драма Сэма Мендеса «1917», с отрывом главный фаворит грядущего «Оскара» в номинации «Лучший фильм» (букмекеры дают на успех ленты настолько жалкие коэффициенты, что это, кажется, уже «фри вин»). Благодаря кружащему вокруг выдающейся в плане визуала картины хайпу, связанному и с шансами на «Оскар», и просто с ее общим объективным уровнем, она продолжает оставаться в топ-3 американского бокс-офиса даже на седьмых для себя выходных: в их ходе она заработает плюс-минус $7,3 млн, благодаря чему доведет собственную глобальную кассу до 260+ млн (это очень хорошо для проектов подобного жанра).

Четвертым, если верить экспертам, станет фантастический боевик «Джуманджи: Новый уровень», который вернется в топ-5 бокс-офиса США на своей девятой (!) неделе. Заработает он за первый полноценный февральский уикенд в районе $5,3 млн. Интересно, что лента хоть и уверенно держится на верхушке американского проката столь долгое время, по общемировым сборам все равно не сравнится с прошлой частью саги ($962,1 млн против 756,7 млн на данный момент).

Замкнет пятерку сильнейших семейная картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», первая для Роберта Дауни-младшего актерская работа в кино после официального ухода из «Мстителей». Проект, как уже говорилось неоднократно, потерпел в прокате крах: при бюджете в $175 млн он к 6 февраля собрал по миру всего 128,5 млн. В Штатах за грядущие киновыходные фильм выручит приблизительно $5,2 млн.

Шестая позиция достанется криминальному боевику «Джентльмены» — $3,7 млн за третий уикенд в Штатах.

Седьмым финиширует хоррор «Гретель и Гензель», киноадаптация классической сказки братьев Гримм. Из-за не самых лучших отзывов проект уже на второй для себя неделе, как ожидается, выпадет из топ-5 американского проката и заработает всего $3,1 млн.

Наконец, места с восьмого по десятое займут, по мнению аналитиков, комедийный детектив «Достать ножи»,

блокбастер «Звездные войны: Скайуокер. Восход» и...

драма «Маленькие женщины», один из конкурентов «1917» (хоть и только формальный) в борьбе за главный «Оскар-2020» этого года. Выручат за 7-9 февраля они соответственно $2,1 млн (11-й уикенд), $2,05 млн (восьмой) и $2 млн (седьмой).