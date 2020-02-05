«Падает доверие к церкви»: почему удалили клип экс-партнера Гуфа

Рэперы Особов и Slimus удалили клип после обращения в прокуратуру

Рэперы Особов и Slimus удалили клип «С легким паром», в котором священник отдыхал с полураздетыми девушками в бане и употреблял наркотики, после обращения в прокуратуру с просьбой привлечь музыкантов к ответственности из-за оскорблениями ими чувств верующих. Как рассказал «Газете.Ru» один из авторов обращения, даже несмотря на добровольное удаление ролика, на артистов все равно должны быть возложены «как минимум штрафные санкции».

Председатель общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев отреагировал на удаление клипа рэперов Особова и Slimus после обращения организации в прокуратуру с призывом привлечь музыкантов к ответственности по факту оскорблениями ими чувств верующих.

«Удаление данного материала — основное наше требование, и в целом мы удовлетворены быстрым реагированием на наше обращение. Но также нужно, чтобы были возложены как минимум штрафные санкции, люди сделали выводы и более подобного рода видеоклипы не выпускали», — заявил он «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос, могут ли музыкальные клипы подобного рода дискредитировать Русскую православную церковь (РПЦ) и православную веру в целом в глазах молодежи, он выразил мнение, что они усугубляют ситуацию с падением уровня доверия людей к церкви в стране.

«Slimus является достаточно популярным исполнителем своим криминальным посылом, и это дело слушателей, какую музыку слушать. Но есть определенные рамки, которые стоит соблюдать. К сожалению, в последнее время уровень доверия к церкви у многих людей и так падает, а подобный посыл клипа только ситуацию усугубляет, в результате чего складывается мнение у населения, что все священники такие», — сказал Зайцев.

В заключение он напомнил, что в удаленном клипе были сцены с употреблением наркотиков. Согласно председателю «Зова Народа», подобное может поспособствовать популяризации запрещенных веществ среди юного поколения.

«Также материал содержал употребление наркотиков, алкоголя, и, как правило люди — особенно подросткового возраста — на этом растут, что впоследствии создает популяризацию подобного поведения.

После молодежь считает, что это «круто» — употреблять наркотики, иметь пистолет, находиться в кругу дам легкого поведения. На мой взгляд, нужно больше вести популяризацию спорта, нормальных семейных взаимоотношений, духовного-нравственного воспитания», — пояснил он.

В клипе рэперов Особова и Slimus (также известен как Слим — экс-участник группы Centr, в которую входил Гуф) под названием «С легким паром» присутствовали кадры, на которых человек, облаченный в костюм священника, развлекается в бане в обществе полураздетых девушек (и они целуют православный крест), а также употребляет наркотики. Кроме того, в куплете Slimus есть следующая строчка: «И святые тоже грешат, // рясы для попа — как кисам пуш-ап».

Спустя некоторое время после премьеры ролика с просьбой в прокуратуру заблокировать данный материал и привлечь его авторов к ответственности обратилось общественное движение «Зов Народа». Позднее клип был удален самими музыкантами: объясняя данное решение, Особов подчеркнул, что они «не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства».

«Хочу сказать несколько слов про видео с «Легким паром», сделанное со Слимом, и внести какую-то ясность. Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства. Скорее — наоборот. Хотели привлечь внимание к проблеме, которая, к сожалению, имеет место быть. Но в связи с тем, что появилось много оскорбившихся людей из-за ряда православных активистов, которые хотят возбудить против меня уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих», я принял решение удалить видео», — сказал он.

Впоследствии прокомментировали удаление клипа и в РПЦ. По словам заместителя председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в организации «горячо поддерживают рэперов» в этом решении и считают данный вопрос «исчерпанным».

«Мне кажется, что именно в этом случае мы как раз имеем дело с такой ситуацией, когда творческие личности, в данном случае рэперы, они, скажем так, приняли близко к сердцу те просьбы, которые поступили им от верующих людей. Мы приветствуем и горячо поддерживаем этих рэперов, которые принесли публичные извинения. Со своей стороны считаем вопрос исчерпанным», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Отметим, что незадолго до скандала с клипом Особова и Slimus председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев объявил о выдвижении на выборы в Госдуму в 2021 году.