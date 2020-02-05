«Падает доверие к церкви»: почему удалили клип экс-партнера Гуфа

Председатель общественного движения «Зов Народа» Сергей Зайцев отреагировал на удаление клипа рэперов Особова и Slimus после обращения организации в прокуратуру с призывом привлечь музыкантов к ответственности по факту оскорблениями ими чувств верующих.

«Удаление данного материала — основное наше требование, и в целом мы удовлетворены быстрым реагированием на наше обращение. Но также нужно, чтобы были возложены как минимум штрафные санкции, люди сделали выводы и более подобного рода видеоклипы не выпускали», — заявил он «Газете.Ru».

Отвечая на вопрос, могут ли музыкальные клипы подобного рода дискредитировать Русскую православную церковь (РПЦ) и православную веру в целом в глазах молодежи, он выразил мнение, что они усугубляют ситуацию с падением уровня доверия людей к церкви в стране.

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«Slimus является достаточно популярным исполнителем своим криминальным посылом, и это дело слушателей, какую музыку слушать. Но есть определенные рамки, которые стоит соблюдать. К сожалению, в последнее время уровень доверия к церкви у многих людей и так падает, а подобный посыл клипа только ситуацию усугубляет, в результате чего складывается мнение у населения, что все священники такие», — сказал Зайцев.

В заключение он напомнил, что в удаленном клипе были сцены с употреблением наркотиков. Согласно председателю «Зова Народа», подобное может поспособствовать популяризации запрещенных веществ среди юного поколения.

«Также материал содержал употребление наркотиков, алкоголя, и, как правило люди — особенно подросткового возраста — на этом растут, что впоследствии создает популяризацию подобного поведения.

После молодежь считает, что это «круто» — употреблять наркотики, иметь пистолет, находиться в кругу дам легкого поведения. На мой взгляд, нужно больше вести популяризацию спорта, нормальных семейных взаимоотношений, духовного-нравственного воспитания», — пояснил он.

В клипе рэперов Особова и Slimus (также известен как Слим — экс-участник группы Centr, в которую входил Гуф) под названием «С легким паром» присутствовали кадры, на которых человек, облаченный в костюм священника, развлекается в бане в обществе полураздетых девушек (и они целуют православный крест), а также употребляет наркотики. Кроме того, в куплете Slimus есть следующая строчка: «И святые тоже грешат, // рясы для попа — как кисам пуш-ап».

Спустя некоторое время после премьеры ролика с просьбой в прокуратуру заблокировать данный материал и привлечь его авторов к ответственности обратилось общественное движение «Зов Народа». Позднее клип был удален самими музыкантами: объясняя данное решение, Особов подчеркнул, что они «не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства».

«Хочу сказать несколько слов про видео с «Легким паром», сделанное со Слимом, и внести какую-то ясность. Когда мы записывали этот видеоклип, мы не преследовали цели кого-то задеть или оскорбить чьи-то чувства. Скорее — наоборот. Хотели привлечь внимание к проблеме, которая, к сожалению, имеет место быть. Но в связи с тем, что появилось много оскорбившихся людей из-за ряда православных активистов, которые хотят возбудить против меня уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих», я принял решение удалить видео», — сказал он.

Впоследствии прокомментировали удаление клипа и в РПЦ. По словам заместителя председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в организации «горячо поддерживают рэперов» в этом решении и считают данный вопрос «исчерпанным».

«Мне кажется, что именно в этом случае мы как раз имеем дело с такой ситуацией, когда творческие личности, в данном случае рэперы, они, скажем так, приняли близко к сердцу те просьбы, которые поступили им от верующих людей. Мы приветствуем и горячо поддерживаем этих рэперов, которые принесли публичные извинения. Со своей стороны считаем вопрос исчерпанным», — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

Отметим, что незадолго до скандала с клипом Особова и Slimus председатель движения «Зов Народа» Сергей Зайцев объявил о выдвижении на выборы в Госдуму в 2021 году.