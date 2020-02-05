«Юмор закончился»: Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку телеведущего Ивана Урганта об упрощении подготовки космонавтов. Ранее глава госкорпорации заявил о переговорах с Центром подготовки космонавтов об отказе от некоторых требований к кандидатам. Вечером того же дня ведущий пошутил о том, что теперь осуществить мечту о полете в космос сможет даже человек с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетству».

«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд Суперменов. Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты?

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Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?» — спросил Ургант.

Также он перечислил требования к потенциальным космонавтам, опубликованные на сайте Роскосмоса: владение иностранными языками, знание истории пилотируемой космонавтики, отличное здоровье, вес от 50 до 90 кг, рост от 150 до 190 см, возраст до 35 лет и образование в области авиационной и ракетно-космической техники, информатики, астрономии и химии.

Первым на шутки ведущего отреагировал автор Twitter-аккаунта первого работавшего в космосе антропоморфного робота Федора. Он подчеркнул, что Рогозин имел в виду облегчение требований по зрению, и попросил Урганта «не предлагать своих друзей». Затем уже сам глава Роскосмоса сделал репост этой записи и обвинил ведущего в отсутствии чувства юмора.

«Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — написал Рогозин.

Недавно, напомним, Урганту пришлось извиняться за шутку о чувствах верующих, высказанную в ходе беседы с французским актером Жераром Депардье. Ведущий в шуточной манере поздравил зрителей с Рождеством и показал изображение, пародирующее икону с Иисусом Христом. Кроме того, Депардье в ходе интервью сравнил Христа с поросенком. Наконец, в конце передачи Ургант пригласил на сцену исполнителя Владислава Кожихова, выступающего под псевдонимом Джизус (англ. Jesus — Иисус).

Впоследствии возмущенные православные активисты предложили лишить Урганта гражданства и запретить выход его передачи на Первом канале. На одном из сайтов они разместили петицию, которая за сутки собрала почти 9 тыс. подписей из 10 тыс. заявленных.

«Мы призываем внести в Конституцию и законы Российской Федерации запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации», — говорилось в тексте петиции.

Также активисты потребовали от руководства Первого канала принести официальные извинения за богохульство и наказать всех причастных к сценарию рождественского выпуска. В итоге — после обращения к генеральному прокурору России Игорю Краснову о возбуждении уголовного дела против Урганта — шоумен решил публично извиниться.

«У меня это вызывает, честно говоря, двоякое чувство. Во-первых, конечно, тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор, иронизировать по этому поводу не хочется. С другой стороны — все-таки некую гордость я чувствую, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на его посту», — сказал ведущий в ходе одного из выпусков шоу.

Он отметил, что передача «Вечерний Ургант» является юмористической и не несет в себе цели кого-то оскорбить. По словам шоумена, в его программе освещаются все аспекты жизни, включая религию, которая не должна становиться табуированной темой.