«Юмор закончился»: Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Рогозин раскритиковал Урганта за шутку о подготовке космонавтов

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин раскритиковал шутку Ивана Урганта об упрощении требований к кандидатам в космонавты. Гендиректор госкорпорации заявил об утрате ведущим чувства юмора после восьми лет непрерывной работы на шоу «Вечерний Ургант».

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку телеведущего Ивана Урганта об упрощении подготовки космонавтов. Ранее глава госкорпорации заявил о переговорах с Центром подготовки космонавтов об отказе от некоторых требований к кандидатам. Вечером того же дня ведущий пошутил о том, что теперь осуществить мечту о полете в космос сможет даже человек с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетству».

«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд Суперменов. Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты?

Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?» — спросил Ургант.

Также он перечислил требования к потенциальным космонавтам, опубликованные на сайте Роскосмоса: владение иностранными языками, знание истории пилотируемой космонавтики, отличное здоровье, вес от 50 до 90 кг, рост от 150 до 190 см, возраст до 35 лет и образование в области авиационной и ракетно-космической техники, информатики, астрономии и химии.

Первым на шутки ведущего отреагировал автор Twitter-аккаунта первого работавшего в космосе антропоморфного робота Федора. Он подчеркнул, что Рогозин имел в виду облегчение требований по зрению, и попросил Урганта «не предлагать своих друзей». Затем уже сам глава Роскосмоса сделал репост этой записи и обвинил ведущего в отсутствии чувства юмора.

«Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — написал Рогозин.

Недавно, напомним, Урганту пришлось извиняться за шутку о чувствах верующих, высказанную в ходе беседы с французским актером Жераром Депардье. Ведущий в шуточной манере поздравил зрителей с Рождеством и показал изображение, пародирующее икону с Иисусом Христом. Кроме того, Депардье в ходе интервью сравнил Христа с поросенком. Наконец, в конце передачи Ургант пригласил на сцену исполнителя Владислава Кожихова, выступающего под псевдонимом Джизус (англ. Jesus — Иисус).

Впоследствии возмущенные православные активисты предложили лишить Урганта гражданства и запретить выход его передачи на Первом канале. На одном из сайтов они разместили петицию, которая за сутки собрала почти 9 тыс. подписей из 10 тыс. заявленных.

«Мы призываем внести в Конституцию и законы Российской Федерации запрет двойного гражданства, а также предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации», — говорилось в тексте петиции.

Также активисты потребовали от руководства Первого канала принести официальные извинения за богохульство и наказать всех причастных к сценарию рождественского выпуска. В итоге — после обращения к генеральному прокурору России Игорю Краснову о возбуждении уголовного дела против Урганта — шоумен решил публично извиниться.

«У меня это вызывает, честно говоря, двоякое чувство. Во-первых, конечно, тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор, иронизировать по этому поводу не хочется. С другой стороны — все-таки некую гордость я чувствую, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на его посту», — сказал ведущий в ходе одного из выпусков шоу.

Он отметил, что передача «Вечерний Ургант» является юмористической и не несет в себе цели кого-то оскорбить. По словам шоумена, в его программе освещаются все аспекты жизни, включая религию, которая не должна становиться табуированной темой.