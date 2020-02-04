«Хищные птицы», Роман Полански и другие премьеры недели

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), Кэти Янь

В этот уикенд выходит одна из самых ожидаемых премьер зимы — женский блокбастер «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». В «Отряде самоубийц» героиня Марго Робби рассталась с Джокером, поэтому в новом фильме Харли Квинн предстает без него. По сюжету Кассандра Кейн (Элла Джей Баско) находит алмаз, который принадлежит преступному авторитету Черной Маске (Юэн Макгрегор). Чтобы защитить Кассандру в борьбе с героем Макгрегора, Харли объединяет свои силы с несколькоми женскими персонажами из Вселенной DC.

«Офицер и шпион» («J'accuse»), Роман Полански

Драма «Офицер и шпион» Романа Поланского представляет собой экранизацию одноименной новеллы британского писателя Роберта Харриса, основанной на скандальном деле Дрейфуса в Париже, вызвавшим большой общественный резонанс. Главный герой фильма — полковник Жорж Пикар (Жан Дюжарден), который пытается спасти своего бывшего ученика Высшей военной школы Альфреда Дрейфуса (Луи Гаррель), обвиненного в измене родине.

«Темные воды» («Dark Waters»), Тодд Хейнс

Основой для сценария драмы Тодда Хейнса «Темные воды» является расследование The New York Times «Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont». По сюжету фильма корпоративный юрист химической компании DuPont выясняет, что его работодатель травит людей в городах, где строит свои заводы, и тщательно скрывает этот факт. В результате мужчина на протяжении 19 лет ведет это дело, чтобы добиться справедливости.

«Игры с огнем» («Playing with Fire»), Энди Фикмен

Семейная комедия «Игры с огнем» режиссера Энди Фикмена рассказывает о команде пожарных, которые спасли из огня троих маленьких детей и были вынуждены на время стать их няньками. В фильме снялись Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери и другие.

«Однажды... Тарантино» («21 Years: Quentin Tarantino»), Тара Вуд

Документальный фильм «Однажды... Тарантино» рассказывает о жизни и карьере одного из главных режиссеров современности. Подготовленный Тарой Вуд байопик представляет собой сборник воспоминаний актеров и других сотрудников, которые работали с Квентином Тарантино над его проектами. Несколько лет назад Вуд сняла подобный фильм о Ричарде Линклейтере.

«Мальчик русский», Александр Золотухин

Действие фильма «Мальчик русский» режиссера Александра Золотухина происходит в годы Первой мировой войны. По сюжету драмы простой деревенский парень идет добровольцем на фронт и в первом же бою теряет зрение. В результате у мальчика обостряются другие органы чувств, что помогает ему оставаться полезным родине: с помощью специальных ушных воронок он прислушивался к приближающимся вражеским самолетам и начинал бить тревогу. Главная роль в фильме «Мальчик русский» стала актерским дебютом для Владимира Королева — его режиссер нашел в детском доме.

«Правда» («La verite»), Хирокадзу Корээда

В своей новой картине «Правда» известный японский режиссер Хирокадзу Корээда признался в любви к великой Катрин Денев, которая сыграла главную роль. В ленте задействован мощный международный актерский состав, в который вошли Жюльет Бинош, Итан Хоук, Людивин Санье и другие. Снятая во Франции лента рассказывает о конфликте во время долгожданного воссоединения дочери и ее матери — известной актрисы, находящейся в процессе съемок в очередном фильме. Предыдущая работа Корээды — драма «Магазинные воришки» — получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале в 2018 году.