Зомби-вирус: в сеть утекли данные об «Обители зла» от Netflix

Спустя почти год после появления новостей о планах стримингового сервиса Netflix по переносу в формат сериала компьютерной игры «Resident evil» Redanian Intelligence обнаружила информацию об адаптации в базе производственных данных.

В частности, было установлено, что первый сезон сериала будет состоять из восьми эпизодов, продолжительность каждого составит по часу. Ожидается, что начало съемок начнется в июне 2020 года и завершится в октябре, а подготовка к рабочему процессу начнется уже в апреле. Большая часть съемок пройдет на территории Южной Африки.

Несмотря на то что на данный момент неизвестно, кому будет доверена постановка нового шоу, а также имена исполнителей главных ролей, предполагается, что премьера проекта состоится весной или летом 2021 года.

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Новости о планах руководства Netflix создать сериал по мотивам вселенной нашумевшей игры появились в январе 2019 года — сообщалось, что в создании проекта примет участие немецкая студия Constantin Film, сотрудники которой работали над серией фильмов «Обитель зла». Официальные представители Netflix отказались от комментариев, однако по информации Deadline, компания рассчитывает расширить вселенную игры, а также углубить ее мифологию. По слухам, создатели сериала сохранят основную канву, отталкиваясь от которой были созданы первые части кинофраншизы Пола Андерсона.

Сообщалось, что сериал займется исследование «темных внутренних механизмов» корпорации «Umbrella» и нового мирового порядка, наступившего в результате заражения Т-вирусом, превращающим людей в зомби. Несмотря на то что проект находился на ранних стадиях разработки, источники говорили о желании создателей сохранить основные элементы игры — от экшн-сцен до «пасхалок».

При этом в конце 2018 года сообщалось, что руководство Constantin Film выбрало режиссера-постановщика для перезапуска серии фильмов «Обитель зла». Им должен стать британец Йоханнес Робертс, известный по фильмам «Синяя бездна», а также «Незнакомцы: жестокие игры».

Ожидалось также, что Робертс напишет сценарий для перезапуска проекта, а съемки стартуют в начале 2019 года. В августе он дал понять, что сюжет нового фильма будет ближе к оригиналу, чем изначальные фильмы «Обители зла».

«Мы активно занимаемся его [сюжета] разработкой в настоящий момент. Я подал им вариант, и он им понравился. Будет здорово. Будет суперстрашно. И это лишь возвращение к корням игры. Я думаю, что сейчас мне еще не разрешено говорить больше. Но будет очень весело», — пообещал тогда режиссер.

Представители Constantin Film приобрели права на экранизацию игры у корпорации Capcom в 1997 году, на следующий год после появления на рынке дисков с «Resident evil». Изначально постановщиком должен был выступить Джордж Ромеро, режиссер знаковых для жанра зомби-апокалипсиса фильмов «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов» и «День мертвецов».

Однако из-за расхождения во взглядах на то, каким должен быть сценарий фильма, правообладатели решили заменить его на Пола Андерсона, ставшего автором шести фильмов по вселенной игры. Главную роль во всех сыграла его супруга Милла Йовович. При бюджете в $33 млн сборы первого фильма составили $103 млн, после чего было принято решение продолжить работу над серией.

Несмотря на большое количество негативных отзывов среди критиков, фильмы Андерсона продолжили показывать хорошие результаты в прокате, а завершающая часть «Обитель зла: последняя глава» смогла заработать $159,9 млн в Китае, при этом провалившись на американском рынке со сборами в $27 млн при бюджете в $40 млн.