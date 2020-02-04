«Организм стареет»: Лепс перенес третью операцию за год

Заслуженный артист России Григорий Лепс сделал операцию на голосовых связках под общим наркозом в одной из больниц Парижа. Весной и летом прошлого года 57-летний музыкант уже прибегал к подобным хирургическим вмешательствам, передает «СтарХит». После медицинских процедур Лепс вместе с женой Анной поехал восстанавливать силы на итальянский курорт Форте-дей-Марми. Музыкант опубликовал в Instagram фотографии из Флоренции и Пизы.

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В прошлом году артист объяснял необходимость операций на голосовых связках вынужденными мерами. По его словам, возраст и бешеный ритм работы негативно влияют на вокальные способности.

«Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те», — говорил Лепс.

Летом артист вернулся к работе через десять дней после хирургического вмешательства, дав большой сольный концерт в Москве. Уже 11 февраля Лепс планирует отправиться с выступлением в Ростов-на-Дону.

Несмотря на насыщенный график и постоянные репетиции, певец не раз признавался, что очень любит свою работу — особенно если голосовой аппарат функционирует «на высшем уровне». Лучшим местом для продолжительного отдыха музыкант назвал Крым, отметив его потрясающую природу. При этом Лепс подчеркнул, что не оставляет занятия вокалом даже в отпуске.

«Для восстановления там прекрасные условия — горный воздух смешивается с морским. Много прогулочных троп, что хорошо и для сердечной мышцы, и для легочного аппарата. Взял бы с собой непременно педагога по вокалу. А вот телефон бы оставил дома», — поделился артист.

Несколько лет назад Лепс собирался завершить музыкальную карьеру из-за большого количества «молодых талантливых ребят», чтобы не затмевать их на российской сцене.

«В некотором смысле я, наверное, им мешаю со своим интенсивным графиком выступлений: в сложный год около 170 полноценных концертов, в год послабее — 120-130. Фактически в году я занят через день. Бывает пара-тройка недель, когда могу уехать куда-то, но крайне редко, — сказал артист прошлой осенью. — Но я действительно собирался уходить на пенсию».

Он также рассказал о попытках построить свой бизнес, который мог бы приносить примерно такой же доход, что и выступления. Однако, по словам Лепса, бизнесмен из него получился «не очень хороший». Его супруга Анна занимается занимается ювелирным бизнесом, а сам музыкант пытался запустить производство очков и алкоголя. Также Лепс имеет собственный продюсерский центр, одним из представителей которого является Александр Панайотов.

«Он блестящий певец и прекрасный человек. Я буду просить Первый канал, чтобы его отправили на «Евровидение», — сказал Лепс полгода назад.

В начале февраля композитор Игорь Крутой заявил, что именно Панайотов имеет «наибольшие шансы» поехать на вокальный конкурс от России.

«Процентов на девяносто, я думаю», — приводит его слова РИА «Новости».

Пиар-директор Панайотова не стала комментировать слова композитора, потому что окончательное решение о выборе российского участника «Евровидения» будет принято только к концу февраля.