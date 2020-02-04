«Больше не тусуемся»: Эштон Кутчер об отношениях с Деми Мур

Актер Эштон Кутчер рассказал о нынешних отношениях с двукратной номинанткой на «Золотой глобус» Деми Мур, его бывшей супругой. По словам 41-летнего артиста, в настоящий момент между ними «нет ничего плохого», но они больше не общаются.

«Мы не тусуемся [вместе]. Все хорошо, но мы больше не тусуемся», — цитирует Кутчера Cosmopolitan.

Он также добавил, что, несмотря на его усилия оставаться на связи с Румер, Скаут и Таллулой, дочерьми Мур от Брюса Уиллиса, не форсирует этот момент, так как, еще будучи в браке, не рассчитывал проводить с ними больше времени, чем его бывшая жена, в случае их развода.

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«Я любил их и никогда не перестану любить, уважать, поддерживать в их начинаниях. <...> Но я не их отец, я никогда не пытался быть им. Я глубоко уважаю Брюса Уиллиса, думаю, он замечательный человек. Поэтому, если они не хотят сближаться со мной, я не буду заставлять их делать это», — пояснил Кутчер, который старше Румер, первенца Мур, всего на десять лет.

В 1987-2000 годах Мур состояла в браке с Уиллисом, от которого родила троих дочерей. В 2003-м она начала встречаться с Кутчером (при том, что их разница в возрасте составляла более 15 лет) — актер поддерживал ее, когда у Деми в 42 года случился выкидыш, не давая впадать в депрессию, и уже в 2005-м они поженились. Известно, что пара неоднократно пыталась завести общих детей с помощью ЭКО, однако это так и не увенчалось успехом, в результате чего Мур вновь начала злоупотреблять алкоголем и пристрастилась к обезболивающим препаратам, вызывающим серьезную зависимость. Позднее в своих мемуарах она рассказывала, что спустя некоторое время после начала отношений с Кучером он стал склонять ее к групповому сексу — и она соглашалась на это, желая показать супругу, что является «крутой женой», и сохранить их брак.

«Я хотела показать ему, насколько замечательной и веселой я могу быть», — делилась она в мемуарах.

Впрочем, спасти их союз это не помогло: в 2012 году актер начал встречаться с Милой Кунис, и вскоре они с Мур расстались. При этом развод был официально оформлен лишь в 2013-м — процесс затянулся из-за раздела совместно нажитого имущества. Впоследствии Кунис родила Эштону двух детей — дочь Уайатт Изабель и сына Димитрия Портвуда.

Мемуары Мур и их активное продвижение со стороны актрисы сам Кучер комментировал достаточно едко. В частности, в Twitter он однажды написал, что был близок к публикации «действительно язвительного поста» (очевидно, в адрес бывшей супруги), однако затем «посмотрел на сына, дочь и жену — и удалил его».

В своей автобиографии Мур среди прочего заявила, что Эштон изменил ей по меньшей мере два раза — с женщинами по имени Бритни Джонс и Сарой Лил. Кроме того, она обвинила экс-супруга в том, что у нее начались проблемы с болеутоляющими после борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью, потому что ее бывший муж «не оказывал никакой поддержки и не проявлял сострадания».

Выносили на публику зависимость Мур и ее дочери. Так, уже после выхода книги актрисы — в рамках шоу Red Table Talk — Таллула признавалась, что временами практически перестала узнавала свою мать: «Она была похожа на монстра. Я помню лишь тревогу, которую чувствовала в те моменты. Думаю, мама была бы более ласковой со мной, если бы была трезвой.

Помню, что была очень огорчена. Приходилось обращаться с ней, как с ребенком. Это была не та мама, которая нас растила».

Деми Мур дважды номинировали на «Золотой глобус» — за проекты «Если бы эти стены могли говорить» и «Привидение». Также на ее счету роли в фильмах «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение», «Кто Вы, Мистер Брукс?», «Солдат Джейн» и «Разоблачение». Что касается Кутчера, то наибольшую популярность ему принесли съемки в лентах «Эффект бабочки», «Больше, чем любовь» и «Однажды в Вегасе».