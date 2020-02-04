«Оскар-2020»: честный развод в «Брачной истории» Баумбаха

Пожалуй, ни один гид по американскому инди-кино не обходится без двух священных имен — Уэса Андерсона и Ноа Баумбаха. С самого начала эти двое идут бок о бок: дебютный фильм последнего «Забыть и вспомнить» вышел в 1995 году — за год до «Бутылочной ракеты» Андерсона. Как ни странно, сюжет картин оказался схожим — в нем растерянные 20-летние не знают, что им делать со своей жизнью. После выхода «Мистера ревности» в 1997 году Баумбах присоединился к Андерсону в качестве сценариста. Вместе они работали над фильмами «Водная жизнь» и «Бесподобный мистер Фокс», номинированными на «Оскар» в 2010 году.

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В своих лентах постановщики в разной степени исследуют проблемы семьи и конфликты в ней. Герои их картин — взрослые, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что на деле они те еще дети. Однако если фильмы Андерсона всегда излучали эстетическую красоту и своего рода терапевтический эффект, Баумбаха в этом смысле было бы уместнее назвать реалистом: в его картинах фактически нет счастливого конца, а ребячество и наивность персонажей режиссер выражает не посредством гротескных образов, ярких костюмов и декораций.

К тому же работы Баумбаха во многом автобиографичны. Как-то режиссер пошутил, что если внимательно смотреть его фильмы, то можно увидеть его семейные фотографии на заднем плане. До «Брачной истории» постановщик снял выдающуюся семейную драму — «Кальмар и кит», принесшую ему до недавних пор единственную номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Если в ней он по сути описал собственное взросление и переживание развода родителей, то в «Брачной истории» — развод собственный. В 2013 году Баумбах расстался с актрисой Дженнифер Джейсон Ли после восьми лет в браке. В какой степени главный герой фильма Чарли является версией самого режиссера? «В нем меня не больше, чем Николь», — утверждал он в интервью.

Кадр из фильма «Брачная история» (2019) NetFlix

На первый взгляд, «Кальмар и кит» и «Брачная история» в целом похожи: в центре находятся герои-интеллектуалы (такие же невротичные, как у Вуди Аллена), их брак трещит по швам, и виной тому во многом нереализованные амбиции: в первом случае у двух литераторов, во втором — актрисы и режиссера.

Между тем в «Кальмаре и ките» главные герои — ужасные нарциссы. Они пускаются в открытую войну и втягивают в нее своих детей. Персонажам «Брачной истории», напротив, хочется сопереживать. Кажется, они совсем не заслуживают того, что с ними происходит. Мы знаем, что Николь (Скарлетт Йоханссон) и Чарли (Адам Драйвер) когда-то были безумно влюблены — в начале фильма последний описывает все, что он обожал в своей жене, когда они впервые встретились. Эти моменты необходимы для понимания ретроспективы. Вскоре их уютный дом, рутинные дела, вроде стрижки и игр в «Монополию» с ребенком, исчезнут, а зритель окажется в серых, «стерильных» офисах и угнетающих залах суда.

Сам Баумбах признавался, что его фильм в большей степени о женщине. «Ее история — это история движения, восстановления и обретения голоса, а его — история разрушения», — рассказывал кинематографист.

Кадр из фильма «Брачная история» (2019) NetFlix

В некотором смысле «Брачная история» — картина о постоянном соперничестве. По ходу действия Николь становится все сильнее, ее голос — громче и увереннее, а действия — решительнее. Она переезжает в Лос-Анджелес с восьмилетним сыном Генри, где получает роль в сериале, в то время как мир Чарли постепенно бледнеет. Он слеп к последствиям собственного поведения, включая измену. На Хэллоуин он наряжается в костюм человека-невидимки, намотав на лицо повязки, — неожиданно для него, сдержанного и уверенного в себе перфекциониста, ситуация оказывается чересчур болезненной.

Николь и Чарли не могут договориться, поэтому делегируют решение проблем адвокатам, роли которых блестяще исполнили Лора Дерн, Алан Алда и Рэй Лиотта. Отныне развод превращается в борьбу за опекунство, и цель у всего этого одна — выиграть любой ценой.

Выбор актеров оказался во многом символичен. Драйвер, сыгравший до этого в трех фильмах Баумбаха, принес в «Брачную историю» свои впечатления от развода родителей. Йоханссон в момент обсуждения сценария в 2017 году переживала разрыв с мужем, французским журналистом Ромэном Дориаком. Как и Баумбах, артисты глубоко погрузились в исследование ролей. Так, Дерн, по сюжету защищавшая Николь в суде, вдохновлялась известным адвокатом по бракоразводным делам Лорой Вассер.

Кадр из фильма «Брачная история» (2019) NetFlix

Для Баумбаха «Брачная история» — первый случай в карьере, когда его фильм участвует в оскаровской гонке в качестве серьезного претендента. Андерсон, к примеру, имеет семь номинаций, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Развод — крайне тяжелый процесс, и о нем необходимо много говорить (в конце концов, этим заканчиваются более половины всех браков). В финале между героями еще есть остатки любви, это дает надежду, но совсем не обязательно на примирение. Об этом говорит трогательное письмо Николь, посвященное мужу, и композиция «Being Alive» Сондхайма, которую Чарли исполняет в самый пик их разрыва (забавно, но она же звучит в фильме «Леди Берд» Греты Гервиг, номинатки на «Оскар» и жены Баумбаха). Это едва ли не основной посыл автора: да, в жизни случаются трудности, но вы справитесь. Наконец, как поется в песне, кто-то должен причинить тебе боль, чтобы ты снова смог почувствовать себя живым.

Этот материал — часть цикла о номинантах на премию «Оскар-2020» в категории «Лучший фильм». До этого мы уже писали о «Паразитах» Пон Чжун Хо, «Ирландце» Мартина Скорсезе, «Джокере» Тодда Филлипса, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, «Маленьких женщинах» Греты Гервиг и «1917» Сэма Мендеса.