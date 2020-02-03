«Такого никто не делал»: Собчак и Гордон появятся на Первом

Ксения Собчак стала ведущей Первого канала. Со следующей недели она будет вести новое ток-шоу «Док-ток» с понедельника по четверг. Ее соведущим станет Александр Гордон, который одновременно занят в передаче «Мужское / Женское» с Юлией Барановской.

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Как утверждается в пресс-релизе Первого канала, новый проект будет отличаться от ему подобных, хотя в описании заявлено, что зрителям будут представлены истории, вызвавшие большой резонанс в обществе. Ожидается, что Собчак и Гордон привнесут в обсуждение тем свое «авторское видение».

«Док-Ток» — это абсолютно новый формат, никто еще на телевидении такого не делал, — цитирует слова Собчак пресс-служба телеканала. — Его невозможно сравнивать с другими ток-шоу, именно поэтому мне было интересно принять в нем участие».

Известная светская львица утверждает, что, в отличие от многих других проектов, в «Док-ток» не будет скандалов и разборок в студии, а «вдумчивое обсуждение темы». По ее словам, идея проекта появилась около трех лет назад. Такая продолжительная реализация обусловлена тем, что был снято несколько пилотных выпусков и проводилась длительная работа по набору команды.

Александр Гордон в свою очередь отметил, что основная идея шоу заключается в том, что они с Собчак — разные люди, обращающиеся к различной аудитории.

«Нас интересуют разные истории. Но иногда мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — заключил Гордон.

О запуске нового проекта с Собчак стало окончательно известно днем ранее, когда на Первом канале появился анонс, в котором она, лежа в ванне, принимает телефонный звонок. Судя по ее ответу: «Привет, Андрей», она разговаривает с ведущим одноименной передачи на «России 1» Андреем Малаховым. Собчак также опубликовала этот анонс в своем Instagram и отметила, что ролик снял ее муж Константин Богомолов.

«Продолжаем флешмоб с ванной! Как-то так. Мне повезло, режиссер ролика — Константин Богомолов. Обычно он любит более крупные художественные формы, но тут почему-то согласился», — подписала публикацию ведущая.

Ролик отсылает к видео, которое появилось на Первом канале на следующей день после свадьбы Богомолова и Собчак, где она также в ванне обращалась к Малахову.

«Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь», — говорит Собчак в ролике.

В ответ ведущий «России 1» опубликовал в соцсети видео, в котором он вместе с женой Натальей Шкулевой лежит при свечах в ванне и разговаривает по мобильному телефону на фоне ночной Москвы.

«Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты», — говорит он.

Изначально предполагалось, что Собчак может заменить телеведущего Дмитрия Борисова в ток-шоу «Пусть говорят», которое до этого вел сам Андрей Малахов. Однако никакого развития эта история не получила, страсти вокруг дружеской пикировки звезд телеэкрана поутихли, и многие посчитали, что телезвезда не появится на Первом канале с новой передачей.

На прошлой неделе Собчак снова оказалась в центре внимания в результате инцидента на борту самолета в аэропорту «Внуково». Ведущая решила покинуть рейс, не дожидаясь взлета из-за задержки, которая, по ее словам, составила полтора часа. Она заявила, что не готова ждать из-за «пролета начальников».

«Мне естественно составили протокол. У меня нет никаких претензий к экипажу, и я тоже вела себя вполне прилично: попросила выйти. Это была такая ситуация, в которой не выполнялись правила перевозки и задерживали людей полтора часа — а это не меньше, чем полет до Питера», — заявила Собчак «Газете.Ru».