«Взяли в заложники»: Успенская готова судиться с НТВ

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила, что к ранее высказанным в адрес матери обвинениям ее принудили сотрудники телеканала НТВ, пишет «СтарХит». В эфире программы «Звезды сошлись» прозвучали чрезвычайно скандальные заявления в адрес звезды шансона. Дочь обвиняла исполнительницу в том, что та подсадила ее на наркотики, а потом упекла в лечебницу, где с помощью различных препаратов из нее «сделали овоща». Кроме того, она жаловалась на физическое и моральное насилие над собой.

«Мама запирала дверь на ключ и начинала душить меня», — признавалась Татьяна. Однако позже дочь знаменитости опровергла сказанное, заявив, что сотрудники ток-шоу воспользовались ее нестабильным состоянием.

По словам Плаксиной, ее буквально взяли в заложники. Она была обманута продюсерами передачи, которые, сыграв на ее психической неустойчивости, смогли настроить ее против матери.

Реклама

«Я оказалась в руках НТВ. Они обещали мне, что сделают крутую программу, расскажут про мое творчество, я прочитаю стихи, спою песню! — поделилась девушка в беседе с изданием «СтарХит». — Не ожидала, что там пойдут нападки со всех сторон! У меня не было возможности ни с кем связаться, не было сим-карты. Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие».

После того как в эфире канала появился анонс программы, зрители стали делиться в соцсетях своими сомнениям в правдивости высказанных там утверждений. Следившие за судьбой артистки и ее семьи знали о том, что Успенская всегда поддерживала свою дочь, оплачивала ей дорогостоящие операции, которые ей требовались после неудачного падения с велосипеда, вследствие которого девушка сломала челюсть и потеряла пять зубов.

«Я шокирована рекламой на НТВ, где меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой! — возмущалась певица.

По словам Успенской, дочь для нее всегда была и остается человеком с глубоким мышлением — тонким, чувствительным, талантливым, способным, прекрасно выражающим свои мысли. Она призналась, что совсем не узнала свою дочь в человеке, которого она увидела на экране.

«Она говорила вещи... Никогда бы не подумала, что она может такое говорить. И я подозреваю, что НТВ захватили ее как заложника. Наобещали ей всего вплоть до проведения очередной операции, имплантов. Ты попадаешь к ним в клетку, а потом они рвут тебя на части, — сказала артистка. — Мы повздорили, это обычная, бытовая ссора, которая могла случиться в каждой семье. Но Таня была перевозбуждена и ушла из дома, я даже не подозревала, что нас ждет. А ночью, когда она не вернулась, я поняла, что что-то не так. Это было 27-го числа, а 28-го вечером я узнала, что она в лапах этих зверей».

По словам певицы, ее дочь насильно удерживали и скрывали, лишили ее средств связи, поэтому она не могла ей дозвониться и узнать, где она находится.

«Я жила в этом аду три дня. Удерживали ее в гостиницах, прятали. Она была как будто под гипнозом, говорила жуткие вещи, что я ее душила, что я ее запирала на ключ, что я ее грозилась отправить в психушку. Этого не было! Я никогда в жизни не сделала бы такого. Она самое святое, что есть в моей жизни, моя дочь — это моя муза», — подчеркнула Успенская.

Исполнительница пообещала не допустить того, чтобы эту программу увидели люди, которым неизвестна настоящая правда.

«Чтобы они не поверили в эту грязь, я не позволю очернить имя моей девочки. Я буду судиться, никогда не оставлю это и не прощу. Я все это делаю ради защиты чести и достоинства моей Танечки», — сказала Успенская.

По словам адвоката звезды Александра Бенхина, врачи поставили Плаксиной диагноз «хронический шизофреноподобный психоз».

«По сути она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит», — сообщил юрист.