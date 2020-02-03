«Появились осложнения»: подробности госпитализации Макsим

После заявления певицы Макsим о решении уйти со сцены по совету врачей из-за проблем со здоровьем, обострившихся после аварии в 2019 году, стали известны подробности о состоянии исполнительницы, которая находится в больнице.

«Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения — головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение», — рассказала телеканалу «360» ее концертный директор Маргарита Соколова.

Она подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации, и что певица сама приехала в больницу. Конкретного диагноза врачи не поставили. Сообщения о том, что Макsим была госпитализирована с «адскими болями» Соколова назвала «преувеличением».

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«Она обратилась за помощью, легла на лечение, и врачи, глядя на результаты диагностики, порекомендовали ей не заниматься сейчас гастрольной деятельностью, полностью отключиться и сосредоточиться на лечении и реабилитации», — добавила она.

По ее словам, обследование проходит в плановом режиме, а на восстановление ей потребует не меньше полугода.

«Доктора сделали вывод, что работать она не может, нужно прекратить [концертную] деятельность. На какой период времени, сказать никто не может. Пока рассчитываем, что это полгода-год, а там будет видно», — отметила Соколова.

Соколова также обратилась в своем Instagram к представителям СМИ с просьбой пользоваться «только достоверной информацией».

«Я никуда не прячусь и готова ответить на все ваши вопросы. Их поступает огромное количество, и я стараюсь реагировать на все. Искажая и фантазируя нашу ситуацию, вы вынуждаете наших поклонников и небезразличных людей очень сильно переживать и тревожиться! Тем самым увеличивая мне объем работы в эти непростые дни», — написала она.

Соколова обратила внимание на то, что параллельно с обследованием врачи приступили к поддерживающей терапии, а сама артистка находится «в надежных руках лучших докторов».

«Спасибо всем за беспокойство и сочувствие. Спасибо за предложенную помощь в разных ее проявлениях. Но все что необходимо, все делается и пока никаких дополнительных денежных средств тоже не требуется. Искренне всех благодарю и мое огромное человеческое спасибо дорогие и любящие!» — добавила она.

Соколова отдельно подчеркнула, что угрозы для жизни певицы нет.

«Я постоянно в телефонных переговорах и готовлю обложку для нового трека «Преданным». Как только обложка будет готова трек выйдет в свет. Кто-то из СМИ опять усмотрят злой умысел, мол это очередной пиар под новый трек. Опережая очередную провокацию скажу, что это не пиар!» — добавила она.

По словам Соколовой, решение о возможном возвращении Макsим к концертной деятельности будет принято «по ситуации» после рекомендованного врачами перерыва.

«Все направленно на полное восстановление здоровья артистки. Она прежде всего человек который сейчас нуждается в полном расслаблении и восстановлении и концентрации на себе и жизни своих детей. Поверьте, это вынужденная мера» — подытожила она.

Причиной ухудшения состояния певицы стала авария, в которую Макsим попала в апреле 2019 года, когда торопилась на самолет в Москву, чтобы сняться в клипе «Абонент не доступен». Артистка получила серьезные повреждения из-за слабых сосудов, а также не могла общаться с прессой из-за сильного удара, который пришелся на подбородок. Авария произошла через месяц после окончания творческого отпуска исполнительницы, в который она ушла, так как не чувствовала «ни моральных, ни физических сил продолжать концертную деятельность».