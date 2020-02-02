Хорошо быть плохим: что американцы смотрят в кинотеатрах

Лидером американского бокс-офиса по итогам прошедших выходных стал комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях. За 31 января — 2 февраля лента заработала на домашнем рынке $17,7 млн, тем самым доведя свою суммарную кассу по миру до суммы в $290,8 млн. Таким образом, картина уже сейчас — спустя всего половину месяца после премьеры — является самой кассовой в истории франшизы: первый и второй фильмы в свое время выручили соответственно $141,1 млн и $273,3 млн.

Вторым стал главный претендент на получение «Оскара-2020» в номинации «Лучший фильм» (и еще парочке других категорий) — военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, абсолютный топ в плане визуального искусства. Прошедшие американские киновыходные принесли ленте $9,7 млн — в общей сложности же картина заработала в мире 249 млн. К слову, если «1917» действительно завоюет главный «Оскар», то в топе бокс-офиса США проект продержится еще долго: успех на самой престижной кинопремии мира, как правило, еще сильнее повышает интерес к лауреатам.

Третьей финишировала семейная картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», первая за много лет актерская работа для Роберта Дауни-младшего, которая не связана с Marvel (и первая после его окончательного прощания с образом Железного человека). Прошедший уикенд в Штатах обогатил общую казну фильма на $7,7 млн — и теперь она составляет 126,6 млн (что достаточно печально для ленты, уже третью неделю находящейся в прокате и стоившей 175 млн).

Прямо следом за топ-3 расположился новичок прошлой недели — «Гретель и Гензель», мрачная киноадаптация знаменитой сказки братьев Гримм. Эксперты предрекали картине «бронзу» по итогам январско-февральских выходных, однако ожиданий она не оправдала, собрав всего $6,1 млн. Объясняется столь грустный старт достаточно просто: во-первых, фильм стал уже четвертым представителем жанра «хоррор», вышедшим в этом году (то есть рынок перенасыщен), во-вторых — ему не повезло с отзывами. Примечательно, что 73% от общей аудитории ужастика в США составили люди в возрасте от 35 лет.

Замкнул первую пятерку криминальный боевик «Джентльмены»: чуть более $6 млн за второй уикенд в американском прокате (его общая касса теперь равна 48,4 млн).

Шестым стал блокбастер «Джуманджи: Новый уровень», для которого эти выходные стали уже восьмыми в США, — он, что примечательно, отстал от «Джентельменов» всего на $10 тыс. Суммарно по миру фильм, роли в котором исполнили Дуэйн «Скала» Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Ник Джонас, Аквафина, Риз Дэрби и Дэнни Девито, по состоянию на вечер 2 февраля по московскому времени собрал $746,2 млн.

На седьмой строчке расположился еще один блокбастер — «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Седьмые выходные в США принесли представителю культовой франшизы $3,2 млн, благодаря чему его совокупная выручка по миру теперь составляет 1,058 млрд (то есть это очередной проект-миллиардник Disney).

Наконец, места с восьмого по десятое между собой разделили триллер «Няня» с Финном Вулфардом в главной роли,

«Маленькие женщины» (они, кстати, тоже номинированы на «Оскар-2020» в категории «Лучший фильм») и...

новичок недели — «Ритм-секция», экранизация первой книги Марка Бернелла из серии произведений о Стефани Патрик, представляющая из себя шпионский триллер о женщине, которая пытается любыми способами разыскать и отомстить организаторам авиакатастрофы, унесшей жизни ее семьи. Заработали они соответственно $3,1 млн (второй уикенд), 3 млн (шестой) и 2,8 млн. К слову, что касается «Ритм-секции» — лента показала худшее открытие всех времен для фильмов, получавших в США не менее 3000 мест.