Виновен: Алек Болдуин показал, как судят Трампа

Голливудский актер Алек Болдуин вновь предстал в образе президента США Дональда Трампа в юмористическом телевизионном шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL), передает Variety. Действие происходит в суде, где выносят окончательный вердикт по делу об импичменте в отношении действующего главы государства.

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В первой части выпуска под названием «Суд, о котором вы мечтали» комик Кенан Томпсон сыграл судью Матиса — популярного ТВ-персонажа в США. В роли председателя Верховного суда Джона Робертса выступил актер Майки Дей. Отмечается, что Трамп в исполнении Болдуина прибыл на заседание с ходунками подобно продюсеру Харви Вайнштейну, обвиняемому в сексуальных домогательствах.

Импровизированное слушание началось с того, что Томпсон занял место судьи Робертса со словами: «Этому процессу нужен настоящий судья, у которого под юбкой есть несколько больших медных». Затем в зале появилась актриса Кейт Маккиннон, сыгравшая сенатора-республиканца США Линдси Грэма, одного из близких соратников Трампа.

«Шансов на переизбрание не произойдет, если я не поцелую овсянку мистера Трампа и не пощекочу его печенье, именно поэтому я заявляю, что Трамп невиновен», — произнес он. В ответ на это бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон (Сесили Стронг) заявил, что, напротив, беспокоится насчет будущего демократии.

Когда Болдуин вошел в зал суда, он заявил, что является «очень больным стариком», который едва мог выбраться из дома. «Как я мог заморозить военную помощь Украине?» — спросил он. В свою очередь Томпсон обвинил президента США в том, что он пытается его «вайнштейнить».

«Дамы и господа, из этого процесса я узнал, что ничто из того, что я скажу, не имеет никакого значения, поэтому я хотел бы откровенно рассказать обо всем. Разговор с Украиной не был идеальным, и, честно говоря, он был «карманным» [butt dial — «Газета.Ru»]. Кроме того, я все время смотрю CNN, и это здорово, — заявил Болдуин в своем последнем слове. — Я ненавижу следующие штаты: Айова, Мичиган, Пенсильвания, Арканзас и Западная Вирджиния. Западная Каролина, извините. Я постоянно обманываю: когда играю в гольф, о налогах, женах, во время выборов, о своем весе. На самом деле я вешу не 239 фунтов, а 475. И мне действительно не нужен этот ходунок, хотя он помогает мне быть ленивее, что мне нравится».

Естественно, в итоге Матис признал Трампа виновным. В качестве наказания его обязали выплатить штраф, а также сказать что-то хорошее о спикере палаты представителей Нэнси Пелоси. %

В декабре прошлого года президент США написал ей резкое письмо, в котором обвинил ее и остальных демократов в нарушении конституции при проведении процедуры импичмента.

В 2019-м Болдуин рассказал, что устал изображать президента США Дональда Трампа в шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (SNL). Получивший за эту роль премию «Эмми» актер заявил: «Они должны найти кого-то, кто хочет этим заниматься». Однако спустя несколько месяцев после своего заявления он поучаствовал в скетче, посвященном процедуре запуска импичмента в отношении Трампа.

5 февраля пройдет итоговое голосование по импичменту Трампа. Ранее — 1 февраля — сообщалось, что сенат проголосовал против вызова свидетелей по делу об импичменте Трампа. За участие свидетелей высказались 49 сенаторов, против — 51. Инициативу вызвать новых свидетелей выдвигали демократы. В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По некоторым сведениям, американский лидер потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера.