«Хищные птицы», «Скандал» и другие премьеры февраля

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), Кэти Янь — 6 февраля

В первый уикенд февраля в российских кинотеатрах выйдет женский блокбастер от DC «Хищные птицы» режиссера Кэти Янь. В новом фильме героиня Марго Робби появится без Джокера — они расстались в «Отряде самоубийц». По сюжету Кассандра Кейн (Элла Джей Баско) находит алмаз, который принадлежит преступному авторитету Черной Маске (Юэн Макгрегор). Чтобы защитить Кассандру в противостоянии с героем Макгрегора, Харли объединяет свои силы с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойей.

«Однажды... Тарантино» («21 Years: Quentin Tarantino»), Тара Вуд — 6 февраля

Биографический фильм «Однажды... Тарантино» рассказывает о жизни и карьере одного из главных режиссеров современности. Подготовленный Тарой Вуд байопик представляет собой сборник воспоминаний актеров и других сотрудников, которые работали с Квентином Тарантино над его проектами. Несколько лет назад Вуд сняла подобный фильм о режиссере Ричарде Линклейтере.

«Джентльмены» («The Gentlemen»), Гай Ричи — 13 февраля

Комедия «Джентльмены» — новое детище Гая Ричи в духе его легендарных криминальных фильмов «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». В картине повествуется история наркобарона (Мэтью Макконахи), который сталкивается с трудностями при продаже своей высокодоходной империи влиятельному клану американских миллиардеров. Каст «Джентльменов» получился поистине мощным — в него вошли Хью Грант, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Эдди Марсан. Съемки фильма проходили на улицах Лондона.

«Скандал» («Bombshell»), Джей Роуч. Премьера в России — 13 февраля

Драма «Скандал» посвящена реальным обвинениям экс-главы телеканала Fox News Роджера Айлза в попытках добиться сексуальной близости с сотрудницами компании. Первыми о домогательствах начальника заявили три женщины — Мегин Келли, Гретчен Карлсон и Кайла Посписин. В фильме их сыграли Марго Робби, Шарлиз Терон и Николь Кидман. Скандальная лента получила сразу три номинации на предстоящий «Оскар» — «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший грим и прически».

«Лед 2», Жора Крыжовников — 14 февраля

В День всех влюбленных россияне смогут пойти на премьеру фильма «Лед 2» с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Два года назад в этот же день вышел первый «Лед», ставший одним из самых успешным российских фильмов 2018 года, — его сборы составили 1,5 млрд рублей. В сиквеле фигуристка Надя и хоккеист Саша поженятся и задумаются о пополнении в семье, за что им предстоит заплатить очень высокую цену.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» («Dolittle»), Стивен Гейган — 20 февраля

В новом фильме о ветеринаре с уникальными способностями зрители не увидят привычного Эдди Мерфи. Вместо него роль доктора, понимающего язык животных, исполнил Роберт Дауни-младший. Компанию звезде Marvel составили нарисованные на компьютере звери, говорящие голосами таких звезд, как Том Холланд, Марион Котийяр, Эмма Томпсон, Джон Сина, Октавия Спенсер, Рами Малек и Селена Гомес.

«Соник в кино» («Sonic the Hedgehog»), Джефф Фаулер — 20 февраля

В фильме «Соник в кино» ежик из известной видеоигры пытается спасти мир от доктора Роботника в исполнении Джима Керри, а тот, в свою очередь, хочет использовать в коварных целях суперспособности Соника. Премьера фильма должна была состояться еще в ноябре, но художникам пришлось заново рисовать главного героя. Зрители обрушились на создателей ленты с жесткой критикой из-за того, что ежик в первых трейлерах «Соника в кино» получился непохожим на привычного персонажа из видеигры.

«Просто помиловать» («Just Mercy»), Дестин Креттон. Премьера в России — 27 февраля 2020

Фильм «Просто помиловать» посвящен всемирно известному адвокату по защите гражданских прав Брайану Стивенсону, который отчаянно боролся за свободу осужденного смертника. В каст картины вошли Майкл Б. Джордан в роли Стивенсона, а также Джейми Фокс, Бри Ларсон, Тим Блейк Нельсон, Роб Морган, Рэйф Сполл, Линдсей Эйлифф и Рон Клинтон Смит.