«Позор»: украинскую певицу затравили за русский язык

Певицу Екатерину Гуменюк, выступающую под псевдонимом Ассоль, раскритиковали за представление песни, с которой она должна выступить на украинском отборе «Евровидения-2020». Соотечественников 25-летней артистки разозлил тот факт, что сделала это Гуменюк на русском языке.

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Видео, в котором певица рассказывает о конкурсной композиции, было выложено странице телеканала СТБ в Facebook. «Песня называется «Save it», и она о том, как важно беречь планету, на которой мы живем. Как важно обращать внимание на глобальные вещи. Но для того, чтобы обратить на них внимание, нужно начать с самого себя. Не бросать мусор, не использовать пластик. И если использовать, то правильно его сортировать», — сказала Ассоль по-русски.

При этом некоторые пользователи соцсетей, комментируя заявление артистки, оставили без внимания его суть, отреагировав лишь на использование певицей русского языка.

«Опять от Украины человек, который не знает украинского. Позор», «Сколько она заплатила, чтобы спеть в национальном отборе? Почему говорит по-русски? Они ни слова по-украински не сказала! Такое не может представлять Украину на конкурсе», — писали возмущенные украинцы.

Согласно открытой информации, Гуменюк родилась 4 июля 1994 в Донецке (по другим данным — в Киеве). На сцене она дебютировала в возрасте пяти лет, а ее первый альбом, получивший название «Алые паруса», вышел в 2000 году. В 2004-м она приняла участие в гала-концерте «Песня года», также на ее счету съемки в исторической драме «Тайны дворцовых переворотов». В 2016-м Ассоль попробовала себя в шоу «Голос страны» (аналог российского «Голоса»), где дошла до стадии «Нокауты».

Украинский отбор на «Евровидение-2020» пройдет 8, 15 и 22 февраля. Сам конкурс состоится 12-16 мая в голландском Роттердаме.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины представила обновленные правила отбора на «Евровидение». Согласно новой версии регламента, на главный песенный конкурс Старого Света от Украины теперь смогут ездить только те артисты, которые не осуществляли концертной деятельности на территории России с 2014-го, не планируют и не анонсируют ее вплоть до финала шоу, а также не въезжали в Крым с территории РФ.

Как отмечал председатель правления НОТУ Зураб Аласания, представитель Украины на «Евровидении» должен являться «не только талантливым и ярким артистом, но и полностью понимать ответственность, разделять позицию, ценности украинского общества».

В 2019 году Украина не участвовала в «Евровидении», которое принимал Израиль, — если не считать выступления Верки Сердючки во внеконкурсной программе. Произошло это из-за того, что победительница украинского отбора Анна «Maruv» Корсун отказалась от возможности поучаствовать в музыкальном состязании из-за разногласий с НОТУ.

Сама певица объясняла данное решение «кабальными» условиями участия в конкурсе, а также намекала на некоторые ограничивающие ее творческую активность пункты в контракте, включая временный запрет на выступления в России. Впоследствии на Украине пытались оперативно найти Maruv замену, однако после отказа некоторых ее коллег НОТУ сообщила, что страна пропустит «Евровидение-2019».

Примечательно, что еще до истории с Maruv украинский отбор на конкурс потряс скандал, в центре которого оказались родившиеся в Симферополе близняшки Анна и Мария Опанасюк.

В одном из интервью они заявили, что «Украина просто потеряла Крым», из-за чего подверглись травле прямо во время отбора: тогда, в частности, ведущий шоу спросил у артисток, не пожалели ли они об участии в мероприятии, учитывая их «бэкграунд».

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, разделивший пьедестал с россиянином Сергеем Лазаревым, — он во второй раз в своей карьере занял на конкурсе третье место.