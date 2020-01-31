«Иногда притворяемся»: Корден оправдался за обман с Бибером

Ведущий популярного телешоу «Караоке в машине» Джеймс Корден прокомментировал недавний скандал со своим участием, когда пользователи интернета уличили его в том, что в действительности не он водит автомобиль во время съемок своей передачи. Видеообращение Кордена было опубликовано на YouTube-канале «The Late Late Show with James Corden».

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Телеведущий начал с того, что назвал неправдой все обвинения в свой адрес. Далее он продемонстрировал видео, которое попало несколько дней назад в Twitter. На нем видно, что Корден и поп-звезда Джастин Бибер едут в машине, на которой установлен специальный прицеп, и ее везет грузовик.

«Я знаю — это выглядит плохо, — сказал знаменитый англичанин, выдержав драматическую паузу. — Но я просто хочу сказать сейчас, что я всегда сам вожу машину, пока мы не делаем что-то, что может показаться небезопасным. Например, танцы, смена костюмов или если я пьян».

Что касается ситуации с Бибером, по словам ведущего, решение воспользоваться страховкой было принято из соображений безопасности, поскольку он боялся «опростоволоситься» в присутствии молодого исполнителя.

Далее Корден отметил, что «разоблачительный ролик» собрал более 14 млн просмотров, тогда как сами выпуски «Караоке в машине» не могут похвастаться подобным вниманием зрителей. После этого ведущий привел в пример несколько заголовков в крупных СМИ: «Джеймс Корден был разоблачен в вирусном твите, который показывает, что он на самом деле не водит автомобиль в «Караоке в машине»», «Разбивающее мечты откровение о «Караоке в машине»», «Худшая ложь со времен Санты».

Кроме того, шоумен пошутил, что шокирован тем, что «сделал что-то, расстроившее людей больше, чем фильм «Кошки». По словам Кордена, он был поражен, сколь рьяно пользователи соцсетей набросились на него.

«Вот почему я не доверяю людям», «С меня хватит этого вранья», «Вся моя жизнь была ложью», «2020 уже научил меня тому, что верить нельзя никому», — сокрушались англоязычные пользователи Twitter.

Особое внимание телеведущий уделил пользователю c ником Assgaze («Пристальный взгляд из задницы» — англ.), который назвал его «гребаным лгуном».

«Есть люди, с кем я мог быть не до конца честен, но я никогда не солгал бы Assgaze», — подчеркнул комик.

Затем Корден поклялся зрителям, что в 95% случаев он действительно «подвергает опасности» жизни величайших мировых поп-звезд.

«Но это телешоу, и не все в нем реально. Наша передача никогда не снимается в полночь, мы снимаем его в 5 вечера и притворяемся, что сейчас поздно, — продолжил шоумен. — Мне казалось, что такие простые вещи и так все знают. Я сожалею, что вы так глубоко погрузились в реальность «Караоке в машине», но это телевидение и мы часто делаем вещи только ради развлечения».

В конце своей речи Корден предложил зрителям посмотреть новый сезон передачи, где все «действительно сами водят машину, кроме тех моментов, когда они этого не делают».