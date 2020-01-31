«Никто не приглашал»: Сюткин о запрете въезда на Украину

Заслуженный артист России Валерий Сюткин отреагировал на решение Службы безопасности Украины запретить ему въезд на территорию страны за его высказывания о «целесообразности» присоединения Крыма в эфире одного из отечественных каналов. По словам 61-летнего певца, он не собирался посещать Украину в ближайшее время — а информация о его апрельском концерте в Киеве является ложной.

«Я не имею отношения к этому решению, потому что концерта в Украине я не объявлял, со мной никто не разговаривал, не заключал договора. Такое самообслуживание — сами объявляем концерт, сами негодуем, что он объявлен, сами протестуем, сами лишаем въезда, сами переживаем. Я даже не успел волноваться. И на Украину сейчас не собирался», — сказал Сюткин «Газете.Ru».

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Он также вспомнил подробности интервью, из-за которого СБУ могла запретить ему въезд в страну. Согласно музыканту, сейчас украинскому руководству «нужно только разъединять» соседние государства.

«Стараюсь быть далеко от политики, потому что я — музыкант. А задача музыканта — объединять. Если сейчас не готово украинское руководство, чтобы я делал что-то, объединяющее наши народы... Им только разъединять сейчас нужно. <...> У меня был комментарий «Дождю» в 2014 году — сразу после Олимпиады [в Сочи]. Эфир был посвящен Олимпиаде, и Юлия Таратута все время пыталась меня вывести на какие-то политические вопросы, а я сказал, что политику не комментирую. Дальше был задан следующий вопрос: «Но то, что операция по присоединению Крыма произошла бескровно, это хорошо?» Я говорю: «Конечно, хорошо, что бескровно, это большая заслуга нашего президента. И историческая справедливость восторжествовала». Имея в виду, что Хрущев когда-то подарил [Крым Украине] просто», — пояснил артист.

Кроме того, он подчеркнул, что — если ему поступит «вежливое приглашение» — готов дать концерт на территории Украины, однако в нынешней ситуации приезжать туда не собирается.

«Короче говоря — никакой политики. Наступит время, когда они будут готовы концерты проводить. У меня нет никаких антагонизмов к украинскому зрителю — впрочем, как и к зрителю любой другой страны. Я ни к чему не призываю, никого не разъединяю, не говорю, кому и за кого голосовать. Ну, раз я представляю опасность для украинского народа — что же делать, это же не мое решение.

Я всегда готов: будет вежливое приглашение, будем работать, не будет приглашения — не будем. Кто же без приглашения ездит? А меня никто не приглашал, так что я и не собирался, — заявил Сюткин.

— Знаете, называется, без моего участия сделали всю операцию — объявили, запретили, а сейчас еще будут обсуждать. Так что не принимаю участия в обсуждении, остаюсь абсолютно деликатным к этому вопросу — не пускают, так не пускают. Никаких негодований, никаких злобных высказываний, никакой критики».

В то же время он признался, что не ожидал решения СБУ о запрете, и не исключил вероятность срыва концерта на Украине, если бы собирался выступать там сейчас.

«Нет, [не ожидал данного решения]. Но и ехать туда не собирался сейчас, потому что, к сожалению, такая атмосфера, что мой добрый порыв сделать хороший вечер для жителей Украины могут какие-то люди превратить в недобрый, кто-то будет срывать [мероприятие], — посетовал артист. — Я же не комментирую, правильно ли присоединение — или нет. Я не разбираюсь в политике, а просто играю рок-н-роллы. Не хотят слушать мои рок-н-роллы в Украине — будем играть там, где хотят. Никакой политики с моей стороны, просто нормальная человеческая реакция — когда тебя не приглашают в гости, нечего навязываться. С гордостью говорю, что будем играть в России».

В середине января депутаты Верховной рады попросили Службу безопасности Украины запретить въезд в страну Сюткину и его коллеге Александру Серову, который планировал выступить в Киеве 23 марта, за поддержку присоединения Крыма к России и «антиукраинские действия».

При этом Сюткин стал далеко не первым российским деятелем культуры, которому запретили въезд на территорию Украины. О том, что власти страны составили «черный список», куда включили отечественных артистов, которым был запрещен въезд на территорию страны, стало известно в конце октября 2014 года. Изначально он состоял из 14 человек, среди которых оказались певец Иосиф Кобзон, юморист Михаил Задорнов и актер Иван Охлобыстин.

Полностью перечень деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны, был опубликован 8 августа 2015 года. По состоянию на конце 2019-го в него входили более 150 человек.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и некоторые западные страны итогов плебисцита не признают.