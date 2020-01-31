«Вселенское счастье»: в Киеве покажут рок-оперу о штурме Москвы

Детская писательница Лариса Ницой рассказала в Facebook о подготовке спектакля «Сагайдачный. Штурм Москвы» об украинском гетмане Петре Сагайдачном. Она написала либретто рок-оперы вместе со своим мужем, историком Андреем Ницой. Отмечается, что репетиции уже идут в Киевской опере.

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Какие события войдут в основу постановки, Ницой уточнять отказалась. В то же время она отметила, что штурм, согласно ее версии, закончился «вселенским счастьем».

«Украинцы наконец не плетутся в хвосте и не молчат толерантно в уголочке. Театр готовит рок-оперу по сценарию украинской писательницы Ларисы Ницой и ее мужа, историка, ученого Андрея Ницой «Сагайдачный. Штурм Москвы», — написала Ницой, сопроводив запись фотографией свидетельства о регистрации авторского права на это произведение.

— Но чтобы украинцы знали не только про инициативы Польши, а и про собственные знаковые инициативы, нужно, чтобы украинские журналисты обладали нюхом на украинские сенсации и об этом рассказывали».

В комментариях к публикации Ницой пояснила, что премьера рок-оперы назначена на октябрь, билеты пока еще не поступили в продажу.

Не исключено, что речь идет походе запорожских казаков под руководством Петра Сагайдачного на Москву одновременно с польско-литовскими войсками в 1618 году. Принято считать, что осада города провалилась, поскольку у польского правительства не нашлось денег на продолжение войны. По итогу было заключено Деулинское перемирие.

Ницой известна своими неоднозначными высказываниями в адрес России. В частности, в прошлом году она устроила скандал с таксистом из-за того, что он говорил на русском языке. На своей странице в Facebook писательница сообщила, водитель отказался разговаривать на украинском, а затем, по ее словам, «выдал весь набор фраз, которыми изъясняются все антиукраинские гниды».

«Я имею в виду, дорогие украинцы, вы понимаете, да? Вызываете такси — к вам на вызов приезжает насильник (собственно, такой и приехал), или вор, или убийца», — добавила Ницой, отметив, что от отказов говорить на украинском языке у нее «немеют руки и ноги».

Кроме того, в 2018 году она потребовала называть Россию «Московией», объяснив это тем, что название «Русь» было якобы «украдено» у украинцев.

«Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты», — заявила Ницой.

По утверждению писательницы, «Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь». После этого Ницой заявила, что ей известно о неких исторических документах из музеев, в которых указано, что во времена Екатерины II всех, кто называл себя московитами, «били палками беспощадно». При этом писательница не уточнила, из какого источника она почерпнула эту информацию. Ницой также возмутилась тем, что сотрудники СБУ Украины говорили с ней по-русски.