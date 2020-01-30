С небес на землю: страдающее Средневековье в новых «Чудотворцах»

В прошлом году несколько ангелов из корпорации «Небеса» успешно предотвратили апокалипсис, Бог пришел в себя, а канал TBS на радостях заказал продолжение банкета. «Чудотворцы: Темные времена» к предыдущим «Чудотворцам» никакого отношения не имеют и, собственно, непосредственных чудес не практикуют (во всяком случае, в первых двух сериях). В первом сезоне теперь уже сериала-антологии Саймон Рич полностью перенес на экран свою книжку «Что, во имя Господа», теперь дело дошло до его же рассказа «Революция». Для бывшего сценариста Saturday Night Live (некогда самого молодого в шоу) — дело привычное, ситком «Мужчина ищет женщину» он лет пять назад также позаимствовал из библиотеки собственного сочинения.

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Спустившись с небес на землю, Рич делегировал божественную сборную в составе Дэниела Рэдклиффа, Стива Бушеми, Джеральдин Висванатхан и Карана Сони в дремучее Средневековье. Ближайшие референсы к новым «Чудотворцам» — великий сериал Ричарда Кертиса и Роуэна Аткинсона «Черная гадюка», справедливо озаглавленное «Разочарование» Мэтта Грейнинга и контент паблика «Страдающее Средневековье».

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Вместо необязательной экзистенциальной комедии «Чудотворцы» стали еще более необязательной комедией обо всем понемногу. Закономерно, что теперь их то очень весело, то довольно скучно смотреть — во всяком случае, на фоне прежнего сатирического бардака в райской канцелярии, где Всевышний мог потребовать взорвать пенис Биллу Майеру за обидную шутку на религиозную тему.

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Подобие вертикального сюжета тоже осталось в прошлом сезоне: средневековые «Чудотворцы» придерживаются классической ситкомной формы. Если раньше интерес все время подогревал неумолимо тикающий таймер, предвещающий падение астероида, то теперь все персонажи потихоньку разбираются со своими проблемами и не отвлекаются на сверхзадачи. Из застенчивого обитателя отдела молитв Рэдклифф превратился в асоциального и туповатого отпрыска короля-тирана — юноше предстоит выйти из тени отца и отыскать свой жизненный путь. Того же судьба требует от героини Висванатхан, которая не желает продолжать семейное дело (Стив Бушеми теперь дворник, специализирующийся на экскрементах), но общество не дает ей большого количества возможностей для самореализации.

Словом, все довольно мило и симпатично, но ощущение порой такое, как будто только что сообщили, что чудес не бывает. Что, конечно, не совсем то, чего ждешь от сериала, сохранившего заголовок «Чудотворцы».