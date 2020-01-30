«Забавная история»: Джоди Фостер снимет фильм о краже «Моны Лизы»

Двукратная лауреатка «Оскара» Джоди Фостер планирует снять фильм о похищении из Лувра картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Основой для сюжета ленты, название которой пока неизвестно, станет книга Сеймура Рейта «День, когда они украли Мону Лизу» («The Day They Stole the Mona Lisa»). Финансирование фильма в полном объеме обеспечит студия Los Angeles Media Fund (LAMF), передает Deadline.

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«Кража произошла в 1911 году, и именно это сделало «Мону Лизу» такой знаменитой, — отметил директор LAMF Джеффри Сорос. — Идея была разработана компанией Phoenix, которая все еще участвует в создании проекта. Однако у LAMF появился новый сценарий, который Билл Уилер написал для режиссера Джоди Фостер. Это будет картина с сюжетом в духе фильмов «Афера» и «Афера Томаса Крауна».

Мы планируем сделать историю забавной, а само преступление — не изощренным. То есть, фильм представит собой смешение правды и вымысла, а основное внимание будет сосредоточено на персонажах, которые организовали кражу».

Картину «Мона Лиза» да Винчи написал в 1503–1505 годах. Считается, что на ней изображена знатная флорентийка, супруга торговца шелком Лиза Герардини. Полотно было украдено 21 августа 1911 года итальянским художником и декоратором Винченцо Перуджа, который работал в Лувре. В тот день музей был закрыт на техническое обслуживание, поэтому в течение суток все думали, что изображение Джоконды забрали на чистку.

Причины кражи неизвестны до сих пор: предположительно, Перуджа просто хотел вернуть полотно на историческую родину, посчитав, что французы завладели им незаконно.

Полиция развернула масштабную операцию по поиску «Моны Лизы», в рамках которой были закрыты границы Франции. Власти уволили весь персонал Лувра, а среди подозреваемых в совершении преступления даже фигурировал великий художник Пабло Пикассо. Поэта Гийома Аполлинера, известного провокационными заявлениями о музее, временно заключили под стражу как возможного преступника. Не обнаружив доказательств причастности Аполлинера к краже, его отпустили. Благодаря прессе, активно освещающей этот инцидент, картина обрела широкую известность и привлекла к себе внимание всего мира.

«Утрата «Джоконды» — это национальное бедствие», «Воскресное утро превратилось в настоящий кошмар», «Нужно опасаться, что вор, в страхе быть пойманным, может уничтожить это хрупкое произведение», — говорилось в заголовках газет.

До кражи «Мону Лизу» видели немногие, но через сутки после происшествия тысячи листовок с ее изображением заполонили улицы Парижа. Картину не могли найти в течение двух лет, хотя все это время она находилась в столице Франции. В декабре 1913 года Перуджа доверился флорентийскому дилеру Альфреду Джери, который пообещал без лишнего шума купить у него «Мону Лизу». Однако при встрече с вором, который привез картину во Флоренцию, «покупатель» незамедлительно вызвал полицию.

Преступление сыграло вору на руку: итальянцы поддержали его патриотический порыв в виде стремления вернуть картину на историческую родину, а полиция назначила смешной тюремный срок — чуть больше одного года. Однако Перунжа пробыл за решеткой всего семь месяцев, а после выхода на свободу обосновался во Франции, завел там семью и снова стал работать декоратором.

Шедевр вернулся в Лувр в начале 1914 года — после того как был показан в галереях Италии. С тех пор картина редко покидала французскую столицу, побывав в 1963 году в США и в 1974 году в Японии. В том же году «Мона Лиза» провела два месяца в Пушкинском музее в Москве.

Картина неоднократно становилась объектом вандализма: в 1956-м один из посетителей музея облил ее нижнюю часть кислотой, а другой человек бросил в полотно камень. После этого «Мону Лизу» защитили пуленепробиваемым стеклом, и другие попытки испортить полотно уже не причинили ей вреда.