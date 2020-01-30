«Оскар-2020»: почему «1917» повторит триумф «Красоты по-американски»

Чуть более 20 лет назад молодой, но уже достаточно известный в Британии театральный режиссер снял дебютный фильм про кризис среднего возраста. И он оказался настолько точным и близким даже консервативным академикам в своем нонконформистском посыле, что отхватил сразу пять «Оскаров», включая главный — за лучший фильм. Речь, конечно же, идет о Сэме Мендесе и его «Красоте по-американски». Уже потом был пересмотр отношения к картине в прессе, а сейчас так называемая прогрессивная общественность ее и вовсе гнобит. Но суть не в этом. Британец Мендес моментально ворвался в топ-лист голливудских режиссеров и больше его не покидал. За эти 20 лет он снял еще семь фильмов, многие из которых были высоко оценены критикой и претендовали на различные кинонаграды.

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В 2005 году Мендес впервые обратился к военной теме с картиной «Морпехи», главную роль в которой сыграл Джейк Джилленхолл. Пожалуй, «Морпехи» стали на тот момент самым необычным военным фильмом. Он рассказывает об операции в Ираке, не показывая боевые действия. По сути, целых два часа экранного времени герои ленты ничего не делают и пытаются справиться со скукой.

close Кадр из фильма «Морпехи» (2005) Кадр из фильма «Морпехи» (2005) Universal

Неудивительно, что прессу фильм получил не самую лучшую, так как не совсем укладывался в головы американских критиков. В основном «Морпехов» обвиняли в отсутствии осмысленности, псевдокритике войны и попросту скуке. Но, как часто бывает, если фильм ругают по политическим мотивам, то он попал в больное место. А Ирак для США был тогда именно таковым. Похожую волну ненависти получил в свое время «Звездный десант» Пола Верховена, который из милитаристского одноименного романа Роберта Хайнлайна сделал прямо противоположное, разбавив все это дело жестокой сатирой на США.

После «Морпехов» Мендес воссоединил Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на экране в «Дороге перемен», а в прошедшем десятилетии снял две бондианы — «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр».

Фаворит нынешнего «Оскара» появился в поле зрения словно из ниоткуда во многом из-за даты премьеры — 25 декабря. Причем это был ограниченный прокат на 11 экранах. «1917» в начале года схватил два важных «Золотых глобуса» (лучший драматический фильм и лучший режиссер) и уже после этого заполучил более 2000 копий в прокате. Сейчас, за полторы недели до «Оскара», именно фильм Мендеса видится фаворитом в борьбе за звание лучшего фильма, что подкрепляется многочисленными наградами профессиональных гильдий. Исключительно статистически «1917» имеет самые высокие шансы победу — и это уже большое достижение в такой насыщенный год.

Про техническое совершенство самого Мендеса и оператора — великого Роджера Дикинса — не написал только самый ленивый. Снятый в стиле единого дубля фильм уже поразил критиков и зрителей, и в операторском «Оскаре» Дикинса можно уже не сомневаться. Но обычно большие призы дают не только за ремесло. А за ним в случае с «1917» есть что разглядеть. Это самый на сегодняшний день личный фильм британца (первый по его же сценарию). В конце появляется титр, посвященный деду режиссера, воевавшему в Первой мировой войне. Именно его воспоминания Мендес взял за основу картины. И это собственное отношение автора к тем событиям, чего он и не скрывает.

«1917» нельзя назвать исключительно техническим аттракционом. В то же время это не повествовательный фильм — по большому счету, здесь не важен сюжет, который многие упрекают в излишней простоте, сравнивая с видеоиграми, где герой выполняет различные миссии. Сюжет сугубо выступает функцией для атмосферы, визуала и личных переживаний. В этом отношении «1917» гораздо больше похож на условное «Зеркало» Тарковского, чем многие другие созерцательные фильмы. Но при этом картина за счет приема единого дубля смотрится очень динамично и в некоторые моменты буквально заставляет зрителей подпрыгивать в креслах.

close Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019) DreamWorks SKG

Роскоши (может, и излишней) добавляет очень мощный каст, представленный в эпизодических ролях. Бенедикт Камбербетч, Колин Ферт, Марк Стронг, Эндрю Скотт и Ричард Мэдден появляются на считанные минуты и произносят очень мало слов. Но сам факт наличия британского актерского бомонда внушает.

Пожалуй, этим объясняется благосклонность гильдий и инопрессы, вручающей «Золотой глобус». Мендесу удалось показать роскошь, эффектность, красивую картинку и одновременно подергать зрителя за струны души на слабо уловимом, где-то даже подсознательном, уровне. Как пример, разные зрители пускают во время просмотра слезу в разные моменты. Здесь включается нечто ассоциативное, которое у каждого человека индивидуально.

В течение всего наградного сезона, стартовавшего 5 января «Золотым глобусом», позиции «1917» неумолимо крепнут. Самой важной с точки зрения притязаний на «Оскар» стала премия за лучший фильм от продюсерской гильдии. Если «Глобус» порой идет против истеблишмента (категории «Лучший драматический фильм» и «Лучшая комедия/мюзикл» вносят неразбериху в прогнозы), то продюсерская гильдия уже подает явный сигнал, на что можно рассчитывать. Во всяком случае из 30 раз, что вручается эта награда, продюсеры предугадали победителя на «Оскаре» в 21 случае.

Но если отойти от математической модели, то стопроцентная кинематографичность, сознательный упор на различные «красивости», неожиданные переходы и постоянная игра с углом камеры ставят «1917» немного выше «Бердмэна» Иньярриту, который получил свой «Оскар» за лучший фильм. В конечном итоге, это как у уже упомянутого Тарковского — можно вообще ничего не объяснять и даже не вести диалогов, потому что камера все расскажет сама.

Этот материал — часть цикла о номинантах на премию «Оскар-2020» в категории «Лучший фильм». До этого мы уже писали о «Паразитах» Пон Чжун Хо, «Ирландце» Мартина Скорсезе, «Джокере» Тодда Филлипса, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и «Маленьких женщинах» Греты Гервиг.