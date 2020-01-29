«Не записан отцом»: отец Децла высказался о ДНК-тесте внука

Гостем очередного выпуска программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» стал отец покойного рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. В рамках шоу Александр Толмацкий негативно высказывался о вдове сына Юлии и потребовал провести ДНК-экспертизу для установления родства со своим внуком Тони.

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Продюсер рассказал, что Юлия Киселева, которая 15 лет прожила в гражданском браке с Децлом, порвала все связи с родственниками покойного мужа. По его словам, женщина скрывается с сыном и пытается вести войну за наследство артиста. Также Толмацкий заявил, что из-за влияния жены Децл в течение 15 лет отказывался с ним разговаривать.

«На протяжении многих лет я пытался начать общение, я ему звонил, приглашал домой с ребенком. Но он все время говорил, что не может, потому что Юля будет против — все время на нее ссылался», — сказал Толмацкий, добавив, что после смерти мужа она якобы «ни слезинки не проронила».

Он признался, что сомневается в родстве с внуком из-за того, что Толмацкий не был записан в графе «отец» в свидетельстве о рождении Тони. При этом продюсер отметил, что ни коем случае не отказывается от внука, но не доверяет его матери.

«Я Тони видел в своей жизни всего один раз — в 2005 году, когда он родился, и Кирилл прятал его у меня в офисе от Юли. Она была в каком-то сумасшествии, выдергивала отверткой дреды у себя из головы, — рассказал отец Децла. —

После похорон мне дали Тони на два дня, это были счастливые выходные. Мои дети Федя и Анфиса — дядя и тетя Тони — почти ровесники. Они весело проводили время, Тони не очень хотел уезжать».

По словам Толмацкого-старшего, вдова Децла подала заявление о потере кормильца в суд, сделала его ответчиком и ушла из своей квартиры в неизвестном направлении.

Сама же Киселева в своем первом интервью после смерти мужа следующим образом объяснила, почему не разрешает Тони общаться с бабушкой и дедушкой: «Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суд закончится, будем общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждать, пока не определены непосредственные наследники. Бабушка, пользуясь тем, что документы оформлены на нее, поменяла замки в квартире в надежде, что мы придем и будем вступать в диалог».

Отец умершего музыканта, в свою очередь, заверил, что женщина знала о замене замков в ее квартире и в любой момент могла прийти за новыми ключами. Также он обвинил Киселеву в настраивании ребенка против родственников, из-за чего мальчик не стал подходить к своей бабушке, когда она пришла к нему в школу.

«Она настолько гадко писала о нас в интернете, что наш приход в школу мог восприниматься как попытка украсть ребенка. Я сказал, что не пойду, а Ира пришла в школу, но он не стал с ней разговаривать, развернулся и убежал. Как я понимаю, Киселева уже убедила Тони в том, что папа виноват в том, что его нет в свидетельстве о рождении», — сказал отец музыканта.

Для построения хронологии событий, которые произошли в ночь на 3 февраля 2019 года в одном из ночных клубов Ижевска, представители «Прямого эфира» поехали в столицу Удмуртии. Там они встретились с сотрудниками заведения, которые видели Децла в последние часы его жизни. По словам очевидцев, музыкант охотно фотографировался с поклонниками и в целом выглядел здоровым.

Однако сразу после выступления он почувствовал недомогание и скончался из-за проблем с сердцем. Директор музыканта Павел Беленец в этот же день рассказал, что перед последним выходом на сцену Толмацкий не жаловался на плохое самочувствие. Согласно официальным данным, артист скончался в результате острой сердечной недостаточности.