Жребий брошен: кто сразится с Россией на «Евровидении»

Представитель России выступит в первом полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2020». Об этом стало известно на жеребьевке, которая прошла 28 января в Роттердаме. Видеозапись церемонии объявления состава полуфиналов была опубликована на официальном YouTube-канале конкурса.

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Порядковые номера исполнителей продюсеры озвучат после того, как станут известны все конкурсанты и их песни. Россиянин выйдет на сцену в первой половине полуфинала, в которую также вошли Северная Македония, Белоруссия, Литва, Швеция, Словения, Ирландия и Австралия. Вторая часть первого полуфинала будет представлена артистами из Украины, Азербайджана, Норвегии, Кипра, Мальты, Хорватии, Румынии и Бельгии. В общей сложности в конкурсе примет участие 41 страна.

По десять участников из каждого полуфинала пройдут в финал, который состоится 16 мая. Предварительными финалистами конкурса являются представители «Большой пятерки» — Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и страны-хозяйки Нидерландов.

В этом году «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Юбилейный 65-й ежегодный конкурс пройдет под лозунгом «Open Up!» («Откройся!»). Об этом сообщается на официальном сайте состязания.

«Мы говорим: oткройся музыке, откройся Роттердаму, откройтесь друг другу. Почувствуйте свободу и дополните этот слоган так, как хочется только вам», — объяснил исполнительный продюсер «Евровидения-2020» Сиетсе Баккер.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, когда будет известен участник конкурса от России.

«Не решено еще. До конца февраля обычно мы решаем», — передает его слова РИА «Новости».

Примерно в это же время большинство стран-участниц огласят имена артистов, которые поедут в Нидерланды для выступления на «Евровидении». К настоящему моменту на участие в конкурсе утверждены певец Сандро (Кипр), группа Hooverphonic (Бельгия), Василь (Северная Македония), Винсент Буэно (Австрия), Арилена Ара (Албания), Блас Канто (Испания), Виктория (Болгария),Том Лееб (Франция), Торнике Кипиани (Грузия) и Жангю Макрой (Нидерланды).

В ноябре певица Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на «Евровидении» в 2020 году.

«Следующую песню на английском я спою на «Евровидении», — объявила певица со сцены.

Пиар-директор Бузовой Антон Богославский в разговоре с «Газетой.Ru» не стал раскрывать подробности участия артистки в музыкальном состязании, однако и саму информацию не опроверг. «Ольга сама все рассказала. Мне нечего добавить», — ответил он.

Телеведущий Дмитрий Губерниев, который неоднократно комментировал трансляцию конкурса для российской аудитории, высказался категорически против участия Бузовой в «Евровидении». В разговоре с «Газетой.Ru» он назвал знаменитость «плохой певицей», которую нельзя допускать до участия в международных конкурсах. По его мнению, исполнительница не справится с выступлением без фонограммы, и у страны должно «хватить ума», чтобы отправить на состязание другого артиста.

«Потому что Ольга Бузова — плохая певица, а там нужно петь живьем. Во-первых, это конкурс песни, а я не думаю, что у Ольги Бузовой будет вкус на хорошую песню», — поделился Губерниев. При этом он оценил талант Бузовой в других областях и признал, что с уважением относится к ее творчеству.

В финале «Евровидения-2019», который состоялся 18 мая в израильском городе Тель-Авив, Лоуренс с композицией «Arcade» набрал 492 балла и стал победителем. Второе место занял итальянец Mahmood, получивший 465 баллов, а третье — россиянин Сергей Лазарев с 369 баллами. В 2016 году он также стал бронзовым призером конкурса, завоевав 491 балл.