Подарок со смыслом: зачем Apple бесплатный стриминговый сервис

Только в США по состоянию на конец 2019 года потоковым сервисом Apple TV+ пользовались 33,6 млн клиентов, следует из отчета исследовательской компании Ampere Analysis. Согласно Variety, по этому показателю стриминг корпорации из Купертино за отчетный период обошел своих конкурентов в лице Hulu (31,8 млн пользователей) и Disney+ (23,2 млн).

При этом, по оценкам исследователей, «подавляющее большинство» пользуется услугами Apple TV+ бесплатно: происходит это в рамках специального предложения компании, согласно которому покупатели iPhone, iPad, Apple TV, Mac или iPod touch получают в подарок годовую подписку на сервис.

Вместе с тем точное число пользователей стриминга, платящих за контент, на данный момент остается неизвестным — месячная подписка на Apple TV+, как известно, обойдется любому желающему в $4,99. В России и того дешевле — 199 рублей в месяц.

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По словам представителя Ampere Analysis, «для финансовых показателей Apple данная статистка не должна иметь особого значения», так как потоковый сервис в настоящий момент рассматривается компанией как помощник для продаж ее оригинальных продуктов.

В то же время сейчас сложно предсказать, какое количество пользователей — уже после окончания бесплатной подписки — захотят продлить ее за деньги. Не исключено, что сервис потеряет немало клиентов: в том числе и по причине нехватки оригинального контента. По состоянию на конец января 2020 года стриминг может похвастаться всего 16 эксклюзивными проектами, включая сериалы «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун, а также «Дом с прислугой» М. Найт Шьямалана.

Интересно, что вскоре после публикации исследования об Apple TV+ компания из Купертино отчиталась о рекордной квартальной выручке: за последние три месяца минувшего года (вплоть до 28 декабря включительно) она достигла самого высокого показателя в истории корпорации, составив $91,8 млрд (и возросла на 9% в сравнении с тем же отрезком времени в 2018-м).

Попутно в Apple заявили о рекордной выручке в размере $12,7 млрд (+17%) от различных сервисов — в частности, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Pay, iCloud и все того же Apple TV+.

Согласно главному финансовому директору корпорации Луке Маэстри, выручка «яблочного» стриминга, запустившегося 1 ноября 2019 года, оказалась «несущественной для общих результатов» Apple, о которых идет речь. При этом, по его словам, в компании ожидают, что со временем потоковый сервис «начнет способствовать росту бизнеса услуг», предоставляемых Apple.

Генеральный директор корпорации Тим Кук, в свою очередь, заявил, что Apple TV+ сейчас находится на стадии «воодушевляющего старта», поздравив причастных к «Утреннему шоу» с попаданием на «Золотой глобус» (сериал был номинирован в категориях «Лучшая ТВ-драма» и «Лучшая актриса в драматическом телесериале», где оказался представлен Уизерспун и Энистон, — правда по итогам наград не получил).

Кук также пояснил, что Apple в первую очередь измеряет успех своего стримингового сервиса, основываясь на количестве подписчиков. Комментируя возможную интеграцию в Apple TV+ рекламы, он заверил, что «продукт без рекламы, по мнению корпорации, это то, чего хочет клиент».

Ранее сообщалось, что в и без того переполненную участниками гонку стримингов вступила NBCUniversal — ее сервис Peacock начнет свою работу 15 апреля 2020 года. Известно, что — в отличие от тех же Netflix, Apple TV+ и HBO — данный потоковый сервис будет частично включать в себя рекламу. При этом сервис будет бесплатным для абонентов Comcast и Cox cable — им будут открыты полные сезоны всех сериалов. Стоимость пользования платформой для других составит $5 в месяц, также зрители смогут выбрать опцию «без рекламы», которая обойдется в $5 для подписчиков Comcast и $10 для остальных пользователей. В числе заявленного контента Peacock — сериал по мотивам культовой антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» и трансляции грядущей летней Олимпиады-2020.