Два новых фильма: «Трансформеров» ждет ребут

Компания Paramount Pictures намерена возродить франшизу «Трансформеры», передает Deadline. Ожидается, что в будущем поклонников киносерии о роботах с планеты Кибертрон ждут сразу два проекта. В качестве сценаристов выступят Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Загадочное убийство») и Джоби Харольд («Меч короля Артура», «Армия мертвецов»).

Проект Вандербилта будет основан на спин-оффе «Трансформеров» — сериале «Трансформеры: Битвы зверей» о войне Максималов и Предаконов. Что касается Джоби Харольда, то действие его картины развернется во вселенной «Бамблби».

Режиссеры обоих фильмов пока не назначены — известно только, что актерский состав будет полностью обновлен.

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Серия «Трансформеров» заработала $4,8 млрд по всему миру. При этом последний фильм во франшизе — «Бамблби», в центре сюжета которого оказался самый популярный среди детей робот, — принес гораздо меньше ожидаемого результата. После выхода картины в широкий прокат, мировые сборы составили только $52 млн. при бюджете в $135 млн. Причиной такого низкого старта эксперты связывали с не совсем удачной датой релиза. Лента вышла одновременно с такими фильмами, как кинокомикс от DC «Аквамен», «Мэри Поппинс возвращается» с Эмили Блант, и «Человек-паук: Через вселенные» от Sony.

В последние несколько лет Вандербилт занимался как и продюсированием, так написанием сценариев. На данный момент его последним проектом, в рамках которого он выступил как сценарист, стала детективная комедия «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Шоу набрало рекордные для Netflix 30 млн просмотров в первые три дня. По сюжету полицейский из Нью-Йорка и его жена отправляются в отпуск. В самолете они знакомятся с Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их к себе на яхту, где происходит загадочное убийство. Под подозрение попадают в том числе и главные герои.

В свою очередь Харольд выступил исполнительным продюсером «Джона Уика 3», вышедшего на экраны в прошлом году.

В 2018 году режиссер «Бамблби» Трэвис Найт в интервью Cinema Blend признался, что у него есть идеи для возможного продолжения.

«Когда я заканчиваю любой из своих фильмов, я всегда представляю, что будет дальше с персонажами, — пояснил Найт. — Поэтому в моей голове уже есть несколько вариантов сценария, в которых задействованы Чарли, Бамблби и другие герои. Посмотрим, захочет ли мир больше. Может быть, мы воплотим некоторые из этих задумок».

Постановщик отметил, что хочет, чтобы действие всех следующих фильмов франшизы развернулось на родной планете Трансформеров, Кибертроне.

Кибертрон мельком показывали зрителю во всех пяти фильмах, выпущенных ранее. Картина «Трансформеры: Последний Рыцарь» продвинулась в этом отношении и фактически показала лидера сопротивления автоботов, Оптимуса Прайма, направляющегося через космос назад на свою родину. Он желает освободиться от контроля Квинтессы над его разумом. Раньше действие фильмов о трансформерах по большей части происходило исключительно на Земле.

В то же время в прошлом году продюсер фильмов о «Трансформерах» Лоренцо ди Бонавентура заявил Slash Film, что режиссер Майкл Бэй не намерен принимать участие в съемках шестой части киносаги. Он также добавил, что кинематографист работал над франшизой в течение 10 лет.

Первая часть киносерии «Трансформеры» вышла в 2007 году. После выхода на экраны второго фильма в 2009 году Майкл Бэй собирался уйти в отставку, сообщив, что следующую картину снимать будет не он. Однако режиссер не сдержал своего обещания и после этого успел выпустить еще три ленты — «Трансформеры: Темная сторона Луны», «Трансформеры: Эпоха истребления» и «Трансформеры: Последний рыцарь».