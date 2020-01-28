«1917», «Маленькие женщины», «Кома» и другие премьеры недели

«1917», Сэм Мэндес

Новый фильм британского режиссера Сэма Мэндеса «1917» наконец-то добрался до российского зрителя. Картина, получившая сразу десять номинаций на «Оскар», рассказывает об одном дне из жизни британской армии и двух солдат в третий год Первой мировой войны. Главные роли в ней исполнили Джордж Маккей и Дин-Чарльз Чэпмен. В эпизодических — целая россыпь звезд: Бенедикт Камбербетч, Ричард Мэдден, Джордж Маккей, Марк Стронг, Колин Ферт и Эндрю Скотт. По словам Мэндеса, работа над сценарием заняла у него целый год, а сама лента снята одним дублем (о том, как это происходило, оператор Роджер Дикинс рассказал «Газете.Ru»).

«Маленькие женщины» («Little Women»), Грета Гервиг

Основой для картины «Маленькие женщины» Греты Гервиг послужил одноименный роман Луизы Мэй Олкотт о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер в годы Гражданской войны в Соединенных Штатах. Главные роли в фильме сыграли Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Тимоти Шаламе и Сирша Ронан. К сожалению, лента пролетела мимо номинации «Лучший режиссер» предстоящего «Оскара», но претендует на победу в шести других — лучший фильм, актрисы первого и второго плана (Сирша Ронан и Флоренс Пью), адаптированный сценарий, саундтрек и дизайн костюмов.

«Вальгалла: Рагнарек» («Valhalla»), Фенар Ахмад

«Близится Рагнарек, и великие боги Асгарда собирают последние силы перед битвой», — говорится в синопсисе к фильму «Вальгалла: Рагнарек», который стартует в кинотеатрах 30 января. Благодаря спецэффектам «картинку» уже сравнили с «Игрой престолов».

«Идеальная няня» («Chanson douce»), Люси Борлето

Еще одна экранизация — триллер «Идеальная няня», основанный на одноименном романе Лейлы Слимани. В центре сюжета картины лежит реальная история молодой пары, которая нанимает пожилую няню Луизу для своих детей. Вскоре с виду идеальная гувернантка превращается в настоящего монстра — становится главой дома и настраивает детей против родителей.

«Миллион мелких осколков» («A Million Little Pieces»), Сэм Тейлор-Джонсон

По сюжету фильма «Миллион мелких осколков» молодой писатель Джеймс отправляется в рехаб, где пытается побороть наркотическую и алкогольную зависимости. Главную роль в нем исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, известный по съемкам в боевике «Пипец», экранизации романа Толстого «Анна Каренина» и во франшизе «Мстители». Он также является обладателем премии «Золотой глобус» за роль в фильме «Под покровом ночи».

«Кома», Никита Аргунов

Фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома» посвящен молодому архитектору, впадающему в кому. В этом состоянии он переносится в удивительный мир, созданный из воспоминаний других людей. В фильме снялись такие звезды отечественного кино, как Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Милош Бикович, Константин Лавроненко и Антон Пампушный. Спродюсировал проект Сарик Андреасян.

«Гретель и Гензель» («Gretel & Hansel»), Оз Перкинс

Мрачная и зловещая адаптация знаменитой сказки братьев Гримм рассказывает о девушке и ее младшем брате, которые отправляются в лес и находят хижину злой ведьмы, где их ждут угощения. Режиссером ленты выступил Оз Перкинс («Февраль», «Психо 2»), в фильме сыграли София Лиллис, Сэмми Лики и Элис Крайдж.