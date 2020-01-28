«Ее обманули»: близкие Отиевой могут подать в суд на Малахова

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель певицы Алексей Данченко.

«Вчера такая идея была [подать на Малахова в суд], потому что они все сняли скрытой камерой, они обманули ее. Я не специалист в вопросах статей о неприкосновенности личной жизни, но все было сделано скрытой камерой, и она об этом не знала. Так бы человек прическу сделал, накрасился.

Вчера мне звонили приятели и знакомые, и как раз мы об этом говорили. А что решит сама Ирина Адольфовна и ее семья — я не знаю», — поделился мужчина.

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Дочь исполнительницы Злата Отиева сообщила «Газете.Ru», что вопрос о подаче заявления на Малахова в суд пока не решен. Также девушка подчеркнула, что несколько дней назад ее мать завела аккаунт в Instagram с целью «донести до людей истину». Для того, чтобы подтвердить подлинность страницы Отиевой в соцсети, Злата опубликовала видеообращение к подписчикам.

«Мне бы хотелось от всей души поблагодарить вас за любовь и поддержку, — сказала девушка. — Это действительно ее страничка, просто аккаунту всего несколько дней, и он пока что не верифицирован».

Артистка опубликовала первый пост в Instagram незадолго до выхода выпуска шоу Малахова «Прямой эфир», посвященного ее жизни. Передача под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти» вышла на телеканале «Россия 1» 27 января.

«Сейчас на меня будет вылито очень много грязи! Никому не верьте! Выкладываю свежее фото: три поколения нашей семьи! Мама, я и Злата», — написала Отиева под семейным фото.

Позднее певица рассказала, что журналисты из передачи Малахова без предупреждения пришли к ней домой с цветами. Несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру, Отиева пустила сотрудников в квартиру, не подозревая, что ее будут снимать на скрытую камеру. По словам 61-летней артистки, она встретила их «со всей душой», пригласила за стол и накормила.

«В этот момент к моей мамочке, ребенку войны, являются два других человека и в подъезде берут у нее интервью. Якобы с моего позволения, — пожаловалась Отиева. — Какая мерзость, подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства только потому, что этот человек великодушен».

Артистка добавила, что редакторы «Прямого эфира» также звонили ее дочери и приглашали принять участие в выпуске шоу.

Свои слова о пережитой десять лет назад депрессии Отиева подтвердила, заметив, что в настоящий момент она уже не переживает из-за предательства коллег и друзей.

«Андрей, с каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров? Этот момент я упустила», — обратилась она к Малахову в одном из постов.

В комментариях пользователи единогласно поддержали Отиеву, заявив, что после «Прямого эфира» их отношение к ней не изменилось. Телеведущего, в свою очередь, они подвергли жесткой критике и обвинили в «копании в грязном белье» и «неэтичном поступке» по отношению к знаменитости.

«Ирина, отличный внешний вид у вас, даже не переживайте, всем бы так в 60 выглядеть», «Я так и подумала, что так сняли, но зато я узнала, как вы», Какая мерзость, подлость и гадость от Малахова и его сотоварищей», «Посмотрела и я эту передачу, и моим возмущениям нет конца», — написали подписчики.

Скандальный выпуск шоу был посвящен исчезновению артистки со сцены. На экране Отиева предстала в домашней одежде и без макияжа, в то время как закадровый голос Малахова перечислял ее былые заслуги. Сиплый голос и отеки на лице Отиевой ведущий объяснил тем, что она «пристрастилась к алкоголю, ведет затворнический образ жизни и находится на грани жизни и смерти».

Специально для участия в шоу бывший возлюбленный знаменитости Александр Пищиков прилетел в Москву из Германии. Несмотря на то, что они познакомились, когда Отиевой было 18 лет, и встречались всего два года, мужчина был одним из главных героев выпуска. Он рассказал о знакомстве с певицей, обоюдных изменах и своем алкоголизме.