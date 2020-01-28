«Без злого умысла»: Ургант извинился за шутки об Иисусе

Телеведущий Иван Ургант в рамках своего шоу высказался о скандале, связанном с его шуткой об Иисусе, которая оскорбила некоторых верующих людей. В первом после выхода из зимнего отпуска выпуске «Вечернего Урганта» он, в частности, принес свои извинения перед теми, кого задел его юмор, а также подчеркнул, что его передача является юмористической и не ставит перед собой цель оскорблять кого-либо.

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«Оказалось, что мы создаем хорошее настроение не всем. Депутат Государственной думы Николай Земцов по просьбе православной организации «Сорок Сороков» обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову, чтобы возбудить уголовное дело в отношении телеведущего Ивана Урганта в связи с оскорблением чувств верующих, которое, по его мнению, якобы я совершил в рождественском выпуске телепередачи «Вечерний Ургант», — начал шоумен. —

У меня это вызывает, честно говоря, двоякое чувство. Во-первых, конечно, тревога. Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор, иронизировать по этому поводу не хочется. С другой стороны — все-таки некую гордость я чувствую, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на его посту».

По словам Урганта, его шоу, стараясь оставаться интересным и востребованным, включает в себя обсуждение всех актуальных тем — в том числе и религии. Согласно телеведущему, создатели «Вечернего Урганта» не боятся затрагивать в рамках передачи вопросы религии, не делая тему «закрытой и табуированной», однако никакого злого умысла или издевок в этом нет.

«Наше шоу в эфире уже почти восемь лет. Я хочу всем напомнить, оно — юмористическое. Все, чего мы хотим, это развлекать, шутить, а не оскорблять. Чтобы оставаться интересным и актуальным шоу, мы берем и обсуждаем все, что происходит вокруг нас: что мы видим, с чем вы встречаемся в повседневной жизни. В том числе и с религией — она является частью нашей жизни, мы относимся к ней как к важной составляющей нашей жизни.

Именно поэтому мы не боимся использовать все, что связано с ней, в нашей работе, а не делать ее табуированной, закрытой темой. Но что очень важно — делать это без злого умысла и издевательского тона. Это вообще не стиль нашей программы. Меньше всего в нашей работе мы хотим обидеть кого-то или, не дай Бог, оскорбить чьи-то чувства — или кого-то лично», — пояснил шоумен.

Говоря о вызвавшей негодование шутке, он назвал ее «не самой удачной попыткой пошутить в совершенно неподходящий для этого день».

«Хочу еще раз подчеркнуть — мы не хотели никого обидеть. Это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, как утверждают некоторые. Это была просто не самая удачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Поэтому все, кто считает себя оскорбленным, примите мои искренние извинения. Прошу вас, пожалуйста, не обижайтесь и, если можно, отзовите свои проклятия», — добавил Ургант, признавшись, что в его адрес «есть некоторые радикальные высказывания».

В заключение он пошутил над предложениями лишить его за высказывание об Иисусе российского гражданства: «Здесь я спокоен, потому что этого нельзя сделать — согласно Конституции Российской Федерации. Или нужно ее поменять».

Скандал вокруг «Вечернего Урганта» разгорелся в начале этого года, когда вышел рождественский выпуск передачи от 7 января. В нем телеведущий пошутил, что в этот день родился не только Иисус Христос, но и американский актер Николас Кейдж. Затем он продемонстрировал картинку, пародирующую икону о рождении Христа, на котором Кейдж лежал в колыбели в окружении «волхвов» Стивена Спилберга, Квентина Тарантино и Никиты Михалкова. Кроме того, французский актер Жерар Депардье, ставший гостем резонансного выпуска, сравнил Иисуса с поросенком.

Позднее координатор православного общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин предложил лишить Урганта российского гражданства, а депутат Госдумы Николай Земцов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову, чтобы возбудить уголовное дело в отношении телеведущего в связи c оскорблением им чувств верующих.

Добавим, что уже после извинений Урганта за свою шутку Кормухин заявил, что «конфликт в целом исчерпан».

«Мы принимаем извинения Ивана. По крайней мере, хотим верить в то, что он извинился перед теми, кого оскорбил, искренне. В силу своей, насколько мы понимаем, атеистической сущности, — цитирует его «Царьград». — Потому что верующий человек не будет над религией смеяться.

И потом, если бы он был верующим, он бы понимал, что смеяться над Христом — это как смеяться над жертвами холокоста. Это примерно то же самое, потому что Христос за нас жизнь свою отдал на кресте.

Поэтому вот мне бы было интересно посмотреть на реакцию евреев, если бы Иван Ургант посмеялся над холокостом в своей программе и оправдался бы тем, что у него программа юмористическая, что он шутит и у него нет границ для шуток — и поэтому он не видит в этом ничего плохого. Поэтому, опять же, понимаю, что для него понятие распятого Христа, может быть, не настолько близко и глубоко, как, допустим, понятие холокоста. Но мы живем в многонациональной и многоконфессиональной стране, и мы должны друг друга уважать».