«Увезли в глубину джунглей»: Андрейченко вышла на связь

Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко, более суток не выходившая на связь с близкими, объяснила свое исчезновение. Заслуженная артистка России рассказала своим подписчикам в Instagram о том, что решила отдохнуть от работы и социальных сетей в специальном поселении в джунглях.

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«Даже не могу вам передать, в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было «освободиться» и набраться сил. Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами», — написала Андрейченко.

Также актриса расписала хронологию событий дня, после которого пиар-менеджер Ян Трунцев забил тревогу по поводу ее пропажи.

«Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка «silence» — «молчание», — рассказала Андрейченко.

По словам звезды, там она находилась в полном уединении, и никто не имел права ее побеспокоить. Актрису привезли домой в понедельник в районе 5.30 утра по местному времени.

«Я включила телефон и подумала, что он сейчас взорвется! Когда я подошла, там было 189 «вотсапов», сообщений на почту, звонков от корреспондентов, а главное, от моих друзей. Спасибо за вашу любовь, за ваше сочувствие!» — сказала Андрейченко в видеообращении.

Многие подписчики выразили уверенность в том, что поиски звезды оказались пиар-ходом для рекламы ее проектов. Главной причиной недоверия к правдивости истории с исчезновением пользователи посчитали тот факт, что Андрейченко не предупредила о планах своих близких, с которыми, по их словам, она находилась на связи почти каждый день.

«Очередной рекламный ход», «А у вас так принято, когда уезжаешь куда-то никому не сообщать? Смахивает на пиар», «Обычный хайп, как и Алибасов выпил жидкость для очистки труб, на старости лет все средства хороши заявить о себе»,

«Очень жаль, что даже духовные практики не гнушаются плохим пиаром перед важным для вас запуском проекта. Цель достигнута, про вас пишут все новостные ленты», — написали подписчики актрисы в комментариях.

Напомним, что утром 27 января пиар-менеджер артистки опубликовал на ее личной странице в Instagram тревожное сообщение.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 15.00, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон… (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь. Ехать ей около часа за рулем», — написал Трунцев.

Он призвал всех располагающих любой информацией о местонахождении Андрейченко позвонить по указанному в посте номеру телефона. Также пиар-директор звезды поблагодарил ее подругу за оперативную связь и сообщил, что они обзванивают окрестные больницы. После целого дня поисков Трунцев пообещал обратиться за помощью в консульство России в Канкуне. Однако почетный консул Армина Вольперт в ответ на запрос корреспондента «Газеты.Ru» заявила, что родственники и власти не обращались в ведомство по этому вопросу.