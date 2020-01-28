Сериал на русском: за что украинку высадили из автобуса

Водитель междугороднего пассажирского автобуса, следовавшего из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Из-за этого разгорелся скандал, сообщает в своем Fаcebook украинская волонтер Ярины Черногуз.

«Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументировав это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий и мне противно слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался», — написала она.

По словам Черногуз, она обратилась к пассажирам автобуса, взывая к их мнению, но ее проигнорировали. Волонтер назвала их «убийцами». Водитель в итоге согласился высадить Черногуз и ее спутницу посреди шоссе, чтобы «они и дальше могли в покое смотреть российское кино».

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Компания-перевозчик Winew, владеющая автобусом, вскоре назвала поступок водителя «шокирующим». В каждый рейс «выдаются флешки с украинскими фильмами», отметили представители фирмы.

Скандалы из-за русского языка происходят на Украине сравнительно регулярно — возмущаются им чаще всего радикальные украинские националисты и отдельные политики. В сентябре 2019 года писательница и активная пропагандистка украинского языка Лариса Ницой оскорбила русского таксиста.

По ее словам, недавно ее довозил таксист, который отказался с ней разговаривать на украинском языке. «У меня немеют руки и ноги от такого ответа», — заявила Ницой.

Она заявила, что таксист — насильник и «антиукраинская гнида». Также Ницой возмутилась, что служба заказа такси прислала ей такого человека и отказалась объяснять свой поступок.

В мае она жестко раскритиковала сограждан, обвинив их в привычке жить «в гетто». По ее словам, главные сцены на Украине заняты «русской попсой и тусней», а любители украинской культуры оказались «в резервациях». Ницой также объявляла себя «первым языковым инспектором» на Украине. По ее словам, она стоит исключительно на стороне украинского языка и народа. Писательница подчеркнула, что всегда вступает в дискуссию, когда с ней начинают разговаривать «не на том языке». Годом ранее она назвала украинцев, слушающих музыку российских исполнителей, «быдлом». Русский язык она называла «московским языком».

«Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом», — заявила она.

Ранее она возмутилась тем, что дети не знают, кто такой Степан Бандера. Ницой рассказала, что работала в летнем лагере в Закарпатье, куда приехали дети из разных областей Украины.

«Из 60 детей только двое знали, кто такой Бандера. Ответ детей: «Бандера — это тот, кто играет на бандуре», — возмутилась она.

Доходило и до курьезных ситуаций: Ницой возмутилась, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разговаривали между собой по-русски. По словам Ницой, для нее это оказалось «шоком». Она отметила, что ранее считала СБУ дружественной структурой, которая заботится о безопасности Украины, но теперь ей «очевидно, что это не так».

15 мая 2019 года, Петр Порошенко за несколько дней до сложения с себя полномочий президента страны подписал закон о государственном языке.

«Он выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

При этом все должностные лица страны обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей. В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках нацменьшинств Украины.

Кроме того, Верховная рада Украины 16 января приняла законопроект, ограничивающий обучение на русском языке. Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.